https://1prime.ru/20240814/rassledovanie-850893284.html

Расследование по "Севпотокам" не повлияет на помощь Киеву, заявили в ФРГ

Расследование по "Севпотокам" не повлияет на помощь Киеву, заявили в ФРГ - 14.08.2024, ПРАЙМ

Расследование по "Севпотокам" не повлияет на помощь Киеву, заявили в ФРГ

Обнаруженный при расследований подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" украинский след не окажет влияния на решимость Берлина продолжать... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T21:25+0300

2024-08-14T21:25+0300

2024-08-14T21:25+0300

происшествия

германия

украина

подрыв "северных потоков"

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Обнаруженный при расследований подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" украинский след не окажет влияния на решимость Берлина продолжать принимать меры по оказанию помощи Киеву. Такое заявление сделал в среду официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер. На пресс-конференции кабмина его спросили, окажут ли первые результаты расследования подрыва "Севпотоков" негативное влияние на германо-украинские отношения. "Нет, потому что одно не имеет никакого отношения к другому. С одной стороны, речь идет о юридической работе по уголовно наказуемому деянию. Этим занимается генеральный прокурор. Этот процесс совершенно не связан с тем, что, как неоднократно заявлял канцлер, мы будем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе ... столько, сколько это необходимо", — сказал представитель кабмина ФРГ. Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий разместило его фото. Это позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240814/sevpotok-850892397.html

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германия, украина, подрыв "северных потоков"