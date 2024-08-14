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США бодрятся, но два индикатора показывают, как у них все плохо

США бодрятся, но два индикатора показывают, как у них все плохо - 14.08.2024, ПРАЙМ

США бодрятся, но два индикатора показывают, как у них все плохо

Публикуемая статистика по США показывает, что риски рецессии не нулевые. Особенно актуально это становится после июльской публикации по рынку занятости, где... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T08:00+0300

2024-08-14T08:00+0300

2024-08-14T08:00+0300

мнения аналитиков

рецессия

рецессия в сша

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Публикуемая статистика по США показывает, что риски рецессии не нулевые. Особенно актуально это становится после июльской публикации по рынку занятости, где уровень безработицы был повышен, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора приросло ниже ожиданий. На этом фоне увеличилась вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой с целью предотвратить возможный экономический спад или, как вариант, сделать его предельно "мягким".Основной прогноз МВФ предполагает, что в текущем году экономика США вырастет на 2,6%. Пока собственные данные выглядят неплохо: в январе-марте американская экономика выросла на 1,6%, в апреле—июле - на 2,8%.Компании и предприятия в целом давно смирились с высокой процентной ставкой, ограничив траты и "заморозив" часть инвестиционных проектов. Но ожидания на этот год были достаточно амбициозными. Еще в январе предполагалось, что процентную ставку понизят шесть раз за год. В марте прогноз сократился до трех понижений, в апреле - до двух, а к июню хорошей новостью казалось хотя бы одно сокращение стоимости кредитования. Сейчас биржевые ожидания закладывают сентябрьское сокращение ставки с вероятностью более чем 90%. Еще одно понижение может состояться в декабре - но при условии, что конъюнктура позволит.Цены на нефть снижались четыре недели подряд и уходили к локальным минимумам, однако восстановились до уровней выше 80 долл/барр Brent. Стоимость сырья в большей степени зависит от темпов (ожиданий)экономического роста, в том числе - США. Текущий уровень цен на нефть даже в номинальном выражении, без поправок на инфляцию, не превышает средней отметки за последние 20 лет и на текущих уровнях не несет угрозы спросу глобально. Также текущий уровень выгляди комфортными и для ключевых производителей нефти в мире, в частности стран ОПЕК+.Есть мнение, что динамика доллара и цен на нефть сейчас напоминает ту, что наблюдалась во время предыдущих рецессий. Оба актива росли во время экономических спадов и, возможно, то же самое уже происходит сейчас. Во всяком случае, во время четырех предыдущих рецессий американская валюта дорожала, и индекс доллара DXY прибавлял более 3%. Нефть росла в среднем на 20% во время каждой рецессии.Сейчас динамика обоих индикаторов на рынке схожая. Будет ли полноценная рецессия в США и как при этом поведут себя нефтяные цены и доллар, покажет время, равно как и результаты выборов в США, а по их итогам - новая повестка.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

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2024

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Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

мнения аналитиков, рецессия, рецессия в сша