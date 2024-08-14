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"Роснефть" предложила новый индикатор для расчета нефтяных налогов - 14.08.2024, ПРАЙМ
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"Роснефть" предложила новый индикатор для расчета нефтяных налогов
"Роснефть" предложила новый индикатор для расчета нефтяных налогов - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Роснефть" предложила новый индикатор для расчета нефтяных налогов
"Роснефть" предложила новый единый индикатор цены на нефть для расчета налогов на нефтяную отрасль, который учитывал бы все направления поставок нефти и... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T08:25+0300
2024-08-14T08:26+0300
экономика
россия
роснефть
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" предложила новый единый индикатор цены на нефть для расчета налогов на нефтяную отрасль, который учитывал бы все направления поставок нефти и фактические затраты, пишет газета "Коммерсантъ". "Роснефть" предложила новый единый индикатор цены на нефть для расчета налогов на нефтяную отрасль, который учитывает все направления поставок российской нефти и фактические затраты. Речь идет о котировке "FOB в российских портах западного и восточного направлений" - средневзвешенной цене нефти в российских портах, в которую включены расходы на фрахт и дисконты относительно Brent. Идею глава нефтекомпании Игорь Сечин изложил в июньском письме в администрацию президента", - говорится в статье. По мнению главы "Роснефти", для определения справедливой цены для налогообложения котировку необходимо уменьшать на 3 доллара за баррель, потому что так оцениваются "транзакционные издержки, связанные с усложнившейся из-за санкций маршрутизацией платежей", пишет газета. А также так оцениваются "затраты на финансирование, возросшие в связи с увеличением сроков поступления валютной выручки из-за усложнения цепочки расчетов, усиления контрольных процедур в транзитных банках-корреспондентах", добавляет "Коммерсант. Величина этих затрат должна регулярно пересматриваться по установленной методике Центробанка, ссылается издание на слова Сечина из письма в администрацию президента. Из-за текущего порядка определения цены на нефть для налогообложения нефтекомпании "теряют инвестиционный ресурс, уплачивая налоги выше уровня, отражающего реальные условия функционирования отрасли", приводит газета ссылку из письма. Например, сейчас для расчета НДПИ и НДД используется большая из двух котировок, определяемых Argus-North Sea Dated минус дифференциал в 20 долларов за баррель, либо средняя цена на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Последний индикатор оказался больше, и по мнению компании, эта "виртуальная цена" морских поставок нефти из России на закрытые европейские рынки не имеет ничего общего с реальными условиями работы нефтекомпаний, пишет издание. Как считают в "Роснефти", при расчете единого налогового индикатора в связи "с особым ценообразованием и условиями" не должны учитываться трубопроводные поставки нефти по межправсоглашениям, в частности с Китаем, по нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Также компания просит включить в методику расчета средневзвешенной цены объемы поставок Urals для российских НПЗ, которые "с точки зрения ценообразования" альтернативны экспорту в порты западного направления, добавляет "Коммерсантъ".
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россия, роснефть
Экономика, РОССИЯ, Роснефть
08:25 14.08.2024 (обновлено: 08:26 14.08.2024)
 
"Роснефть" предложила новый индикатор для расчета нефтяных налогов

"Ъ": "Роснефть" предложила новый единый индикатор для расчета нефтяных налогов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПробки в Москве
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© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" предложила новый единый индикатор цены на нефть для расчета налогов на нефтяную отрасль, который учитывал бы все направления поставок нефти и фактические затраты, пишет газета "Коммерсантъ".
"Роснефть" предложила новый единый индикатор цены на нефть для расчета налогов на нефтяную отрасль, который учитывает все направления поставок российской нефти и фактические затраты. Речь идет о котировке "FOB в российских портах западного и восточного направлений" - средневзвешенной цене нефти в российских портах, в которую включены расходы на фрахт и дисконты относительно Brent. Идею глава нефтекомпании Игорь Сечин изложил в июньском письме в администрацию президента", - говорится в статье.
По мнению главы "Роснефти", для определения справедливой цены для налогообложения котировку необходимо уменьшать на 3 доллара за баррель, потому что так оцениваются "транзакционные издержки, связанные с усложнившейся из-за санкций маршрутизацией платежей", пишет газета. А также так оцениваются "затраты на финансирование, возросшие в связи с увеличением сроков поступления валютной выручки из-за усложнения цепочки расчетов, усиления контрольных процедур в транзитных банках-корреспондентах", добавляет "Коммерсант.
Величина этих затрат должна регулярно пересматриваться по установленной методике Центробанка, ссылается издание на слова Сечина из письма в администрацию президента. Из-за текущего порядка определения цены на нефть для налогообложения нефтекомпании "теряют инвестиционный ресурс, уплачивая налоги выше уровня, отражающего реальные условия функционирования отрасли", приводит газета ссылку из письма.
Например, сейчас для расчета НДПИ и НДД используется большая из двух котировок, определяемых Argus-North Sea Dated минус дифференциал в 20 долларов за баррель, либо средняя цена на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Последний индикатор оказался больше, и по мнению компании, эта "виртуальная цена" морских поставок нефти из России на закрытые европейские рынки не имеет ничего общего с реальными условиями работы нефтекомпаний, пишет издание.
Как считают в "Роснефти", при расчете единого налогового индикатора в связи "с особым ценообразованием и условиями" не должны учитываться трубопроводные поставки нефти по межправсоглашениям, в частности с Китаем, по нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Также компания просит включить в методику расчета средневзвешенной цены объемы поставок Urals для российских НПЗ, которые "с точки зрения ценообразования" альтернативны экспорту в порты западного направления, добавляет "Коммерсантъ".
 
ЭкономикаРОССИЯРоснефть
 
 
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