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Глава "Россетей" оценил долю отечественных материалов в закупках
Глава "Россетей" оценил долю отечественных материалов в закупках - 14.08.2024, ПРАЙМ
Глава "Россетей" оценил долю отечественных материалов в закупках
Показатель отечественных материалов и оборудования в общем объеме закупок "Россетей" за последние несколько лет стабильно превышает 90%, сообщил глава компании... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:00+0300
2024-08-14T11:00+0300
2024-08-14T11:00+0300
россети
оборудование
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Показатель отечественных материалов и оборудования в общем объеме закупок "Россетей" за последние несколько лет стабильно превышает 90%, сообщил глава компании Андрей Рюмин."За последние несколько лет показатель отечественных материалов и оборудования в общем объеме закупок "Россетей" стабильно превышает 90%, уровень импортозамещения при реализации многих проектов составляет 100%. При этом группа компаний стремится к повышению уровня локализации производства", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Рюмин также отметил, что с текущего года при проверке качества продукции введен дополнительный контроль комплектующих и материалов."Россети", по словам главы компании, наращивают сотрудничество с отечественными разработчиками программного обеспечения и создают собственные программные решения, было подписано нескольких соглашений, касающихся внедрения разнообразных продуктов: от офисных систем до технологий, связанных с искусственным интеллектом."Россети" – оператор электрических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения.
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россети, оборудование
Глава "Россетей" оценил долю отечественных материалов в закупках
Рюмин: материалы из России в закупках "Россетей" несколько лет выше 90%
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Показатель отечественных материалов и оборудования в общем объеме закупок "Россетей" за последние несколько лет стабильно превышает 90%, сообщил глава компании Андрей Рюмин.
"За последние несколько лет показатель отечественных материалов и оборудования в общем объеме закупок "Россетей" стабильно превышает 90%, уровень импортозамещения при реализации многих проектов составляет 100%. При этом группа компаний стремится к повышению уровня локализации производства", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Рюмин также отметил, что с текущего года при проверке качества продукции введен дополнительный контроль комплектующих и материалов.
"Россети", по словам главы компании, наращивают сотрудничество с отечественными разработчиками программного обеспечения и создают собственные программные решения, было подписано нескольких соглашений, касающихся внедрения разнообразных продуктов: от офисных систем до технологий, связанных с искусственным интеллектом.
"Россети" – оператор электрических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения.