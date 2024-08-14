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Глава "Россетей" оценил долю отечественных материалов в закупках

Глава "Россетей" оценил долю отечественных материалов в закупках - 14.08.2024, ПРАЙМ

Глава "Россетей" оценил долю отечественных материалов в закупках

Показатель отечественных материалов и оборудования в общем объеме закупок "Россетей" за последние несколько лет стабильно превышает 90%, сообщил глава компании... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T11:00+0300

2024-08-14T11:00+0300

2024-08-14T11:00+0300

россети

оборудование

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Показатель отечественных материалов и оборудования в общем объеме закупок "Россетей" за последние несколько лет стабильно превышает 90%, сообщил глава компании Андрей Рюмин."За последние несколько лет показатель отечественных материалов и оборудования в общем объеме закупок "Россетей" стабильно превышает 90%, уровень импортозамещения при реализации многих проектов составляет 100%. При этом группа компаний стремится к повышению уровня локализации производства", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Рюмин также отметил, что с текущего года при проверке качества продукции введен дополнительный контроль комплектующих и материалов."Россети", по словам главы компании, наращивают сотрудничество с отечественными разработчиками программного обеспечения и создают собственные программные решения, было подписано нескольких соглашений, касающихся внедрения разнообразных продуктов: от офисных систем до технологий, связанных с искусственным интеллектом."Россети" – оператор электрических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети, оборудование