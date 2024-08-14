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"Ростелеком" приобрел центр обработки данных в Москве

"Ростелеком" приобрел центр обработки данных в Москве - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Ростелеком" приобрел центр обработки данных в Москве

"Ростелеком" закрыл сделку по покупке центра обработки данных (ЦОД) на 4 тысячи стоек в Медведково у девелопера PNK Group, его эксплуатация начнется в ближайшее | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T15:33+0300

2024-08-14T15:33+0300

2024-08-14T15:34+0300

экономика

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Ростелеком" закрыл сделку по покупке центра обработки данных (ЦОД) на 4 тысячи стоек в Медведково у девелопера PNK Group, его эксплуатация начнется в ближайшее время, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе звонка с инвесторами по финансовой отчетности за второй квартал. "Да, эта сделка закрыта. Мы завершаем все необходимые процедуры и начнем эксплуатацию в ближайшее время", - ответил Осеевский на вопрос, закрыта ли сделка по покупке ЦОД у PNK Group. В конце июня газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке дата-центров сообщала, что "Ростелеком" рассматривает покупку ЦОД, построенного PNK Group в Медведково. Стоимость сделки оценивалась в 19 миллиарда рублей, по мнению экспертов, она позволяла оператору усилить направление дата-центров перед выводом его на IPO. О планах вывести на IPO компанию "РТК-ЦОД" в мае сообщал первый вице-президент – финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин. А Осеевский в феврале говорил, что видит потенциал для IPO еще нескольких "дочек". Позже президент "Ростелекома" отметил, что выход на биржу "РТК-ЦОД" может произойти в осеннее окно.

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россия, ростелеком, связь, сделка