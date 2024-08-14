https://1prime.ru/20240814/ryba-850872484.html

Турция нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Россию

Турция нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Россию - 14.08.2024, ПРАЙМ

Турция нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Россию

Импорт рыбы и морепродуктов из Турции в Россию в прошлом полугодии вырос на 35% в годовом выражении в натуральном выражении и на 15% - в денежном, сообщает... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T10:35+0300

2024-08-14T10:35+0300

2024-08-14T10:36+0300

импорт

турция

рыба

морепродукты

https://cdnn.1prime.ru/img/83569/46/835694601_0:0:3389:1907_1920x0_80_0_0_18b30bd42388694809b31af937a5d5c5.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Импорт рыбы и морепродуктов из Турции в Россию в прошлом полугодии вырос на 35% в годовом выражении в натуральном выражении и на 15% - в денежном, сообщает Рыбный союз. "Импорт рыбы и морепродуктов из Турции в Россию в январе-июне 2024 года вырос на 35% в весе к аналогичному периоду прошлого года - до 30,5 тысяч тонн. В деньгах поставки показали рост на 15%, до 153 миллионов долларов, подсчитал Аналитический центр Рыбного союза", - говорится в сообщении. В структуре импорта мороженая рыба заняла округлённо 58% (в денежном выражении), охлажденная - 42%, рыбное филе - 1%. Менее 1% пришлось на готовую продукцию, в том числе на консервы из рыбы и морепродуктов. Также отмечается, что поставки мороженой форели из Турции в натуральном выражении выросли в первом полугодии более чем на 40% год к году, до 18 тысяч тонн, охлажденной - на 75%, до 9 тысяч тонн. Импорт мороженого сибаса вырос на 25% в натуральном выражении, до 0,5 тысячи тонн, а импорт мороженой дорадо снизился на 35% − до 1,1 тысячи тонн. Такая динамика объясняется колебаниями цен на эти виды рыб. Объемы поставок охлажденного сибаса в первом полугодии, как и в последние три года, остаются на уровне 1,1 тысячи тонн, что на 40% ниже показателей 2021 года. Импорт охлажденной дорадо снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при подорожании этой продукции, до 1,2 тысячи тонн, уточняется в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20240814/mosbirzha-850871912.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

импорт, турция, рыба, морепродукты