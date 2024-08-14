https://1prime.ru/20240814/ryba-850872484.html
Турция нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Россию
Турция нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Россию - 14.08.2024, ПРАЙМ
Турция нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Россию
Импорт рыбы и морепродуктов из Турции в Россию в прошлом полугодии вырос на 35% в годовом выражении в натуральном выражении и на 15% - в денежном, сообщает... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T10:35+0300
2024-08-14T10:35+0300
2024-08-14T10:36+0300
импорт
турция
рыба
морепродукты
https://cdnn.1prime.ru/img/83569/46/835694601_0:0:3389:1907_1920x0_80_0_0_18b30bd42388694809b31af937a5d5c5.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Импорт рыбы и морепродуктов из Турции в Россию в прошлом полугодии вырос на 35% в годовом выражении в натуральном выражении и на 15% - в денежном, сообщает Рыбный союз. "Импорт рыбы и морепродуктов из Турции в Россию в январе-июне 2024 года вырос на 35% в весе к аналогичному периоду прошлого года - до 30,5 тысяч тонн. В деньгах поставки показали рост на 15%, до 153 миллионов долларов, подсчитал Аналитический центр Рыбного союза", - говорится в сообщении. В структуре импорта мороженая рыба заняла округлённо 58% (в денежном выражении), охлажденная - 42%, рыбное филе - 1%. Менее 1% пришлось на готовую продукцию, в том числе на консервы из рыбы и морепродуктов. Также отмечается, что поставки мороженой форели из Турции в натуральном выражении выросли в первом полугодии более чем на 40% год к году, до 18 тысяч тонн, охлажденной - на 75%, до 9 тысяч тонн. Импорт мороженого сибаса вырос на 25% в натуральном выражении, до 0,5 тысячи тонн, а импорт мороженой дорадо снизился на 35% − до 1,1 тысячи тонн. Такая динамика объясняется колебаниями цен на эти виды рыб. Объемы поставок охлажденного сибаса в первом полугодии, как и в последние три года, остаются на уровне 1,1 тысячи тонн, что на 40% ниже показателей 2021 года. Импорт охлажденной дорадо снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при подорожании этой продукции, до 1,2 тысячи тонн, уточняется в пресс-релизе.
https://1prime.ru/20240814/mosbirzha-850871912.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83569/46/835694601_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_59f14a79389313b263e813f31d3988cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импорт, турция, рыба, морепродукты
импорт, ТУРЦИЯ, рыба, морепродукты
Турция нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Россию
Рыбный союз: импорт рыбы и морепродуктов из Турции в РФ в I полугодии вырос на 35%
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Импорт рыбы и морепродуктов из Турции в Россию в прошлом полугодии вырос на 35% в годовом выражении в натуральном выражении и на 15% - в денежном, сообщает Рыбный союз.
"Импорт рыбы и морепродуктов из Турции в Россию в январе-июне 2024 года вырос на 35% в весе к аналогичному периоду прошлого года - до 30,5 тысяч тонн. В деньгах поставки показали рост на 15%, до 153 миллионов долларов, подсчитал Аналитический центр Рыбного союза", - говорится в сообщении.
В структуре импорта мороженая рыба заняла округлённо 58% (в денежном выражении), охлажденная - 42%, рыбное филе - 1%. Менее 1% пришлось на готовую продукцию, в том числе на консервы из рыбы и морепродуктов.
Также отмечается, что поставки мороженой форели из Турции в натуральном выражении выросли в первом полугодии более чем на 40% год к году, до 18 тысяч тонн, охлажденной - на 75%, до 9 тысяч тонн.
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов
Импорт мороженого сибаса вырос на 25% в натуральном выражении, до 0,5 тысячи тонн, а импорт мороженой дорадо снизился на 35% − до 1,1 тысячи тонн. Такая динамика объясняется колебаниями цен на эти виды рыб.
Объемы поставок охлажденного сибаса в первом полугодии, как и в последние три года, остаются на уровне 1,1 тысячи тонн, что на 40% ниже показателей 2021 года. Импорт охлажденной дорадо снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при подорожании этой продукции, до 1,2 тысячи тонн, уточняется в пресс-релизе.