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Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии среды
Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии среды - 14.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии среды
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T18:56+0300
2024-08-14T18:56+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,47%, до 2871,11 пункта, долларовый РТС вырос на 2,5%, до 1005,2 пункта.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии среды
Российский рынок акций снизился на 0,47% по итогам основной торговой сессии среды
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,47%, до 2871,11 пункта, долларовый РТС вырос на 2,5%, до 1005,2 пункта.
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