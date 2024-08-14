https://1prime.ru/20240814/rynok-850890389.html

Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии среды

Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии среды - 14.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии среды

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T18:56+0300

2024-08-14T18:56+0300

2024-08-14T18:56+0300

экономика

биржевые торги

российский рынок акций

индекс мосбиржи

индекс ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,47%, до 2871,11 пункта, долларовый РТС вырос на 2,5%, до 1005,2 пункта.

https://1prime.ru/20240814/neft-850889609.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс