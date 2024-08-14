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Внезапная остановка торгов на Мосбирже вывела индекс в минус

Внезапная остановка торгов на Мосбирже вывела индекс в минус - 14.08.2024, ПРАЙМ

Внезапная остановка торгов на Мосбирже вывела индекс в минус

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии среды снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T19:35+0300

2024-08-14T19:35+0300

2024-08-14T19:37+0300

экономика

россия

биржевые торги

индекс мосбиржи

приостановка торгов

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии среды снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,47%, до 2871,11 пункта, долларовый РТС вырос на 2,5%, до 1005,2 пункта. В среду с 16.18 до 17.30 мск торги на фондовом рынке Московской биржи были приостановлены по причине программной ошибки. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дешевеет на 0,33%, до 80,42 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок с утра попытался восстановить рост и вплоть до вечера достаточно уверенно повышался, но внезапная остановка торгов на Московской бирже на час из-за технического сбоя к концу дня вывела индекс Мосбиржи в минус, и торги завершились смешанно", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "В начале дня индекс Мосбиржи в основном повышался и, как мы и ожидали, отметился выше 2900 пунктов. Удержаться там надолго не удалось из-за того, что рубль перешел к укреплению, а нефть отошла вниз от локальных вершин", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он также отмечает, что в четверг наиболее важным будет блок экономических данных по Китаю, в том числе по промпроизводству и безработице. "Индекс ММВБ вторую неделю подряд торгуется разнонаправленно, при этом стабильно сохраняя границы коридора в 2800-2900 пунктов. Мы прогнозируем, что до конца текущей недели этот диапазон может сохраниться. Дальнейшая динамика российского рынка будет зависеть от новостного потока – от развития ситуации в приграничных российских областях и, также, ситуации на Ближнем Востоке", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Лидерами роста на фондовом рынке снова оказались акции Ашинского металлургического завода на ожиданиях дивидендов за первое полугодие 2024 года. Лидерами понижения выступили акции ДЭК, возможно, в ходе коррекции после сильного роста накануне", - комментирует Мильчакова. В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+9,89%), "Киви" (+8,17%), расписки "Русагро" (+2,63%), префы "Татнефти" (+1,54%), расписки "Эталона" (+1,13%), обыкновенные акции "Татнефти" (+1,1%), бумаги "Интер РАО" (+1,07%), "Россетей" (+1,03%). В лидерах снижения стоимости – акции ДЭК (-8,33%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 2,71%, префы – на 3,66%), ПИКа (-3,37%), "Полюса" (-2,44%), "Аэрофлота" (-2,28%), а также акции ЛСР (-2,17%) и "Сегежи" (-1,37%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи может предпринять новые попытки пробиться выше 2900 пунктов в случае, если рубль не будет укрепляться, а нефть не опустится ниже 80 долларов за баррель Brent", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2850-2950 пунктов.

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