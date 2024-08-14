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ФАС согласовала сделку по присоединению "Почта банка" к ВТБ

ФАС согласовала сделку по присоединению "Почта банка" к ВТБ - 14.08.2024, ПРАЙМ

ФАС согласовала сделку по присоединению "Почта банка" к ВТБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по присоединению "Почта банка" к ВТБ, которое запланировано на 2026 год, сообщил глава ВТБ Андрей... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T18:50+0300

2024-08-14T18:50+0300

2024-08-14T18:50+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по присоединению "Почта банка" к ВТБ, которое запланировано на 2026 год, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. "Мы действительно сейчас в новой стратегии банка особый упор делаем на развитие нашей работы в регионах. … И у нас будет еще один важный шаг. После присоединения банка "Открытие" … - я согласовал и с президентом, и с правительством эти дальнейшие действия – в 2026 году планируем присоединить "Почта банк", сохранив сеть, как она есть, в отделениях почты. Мы такое решение уже согласовали с ФАС. И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ", - приводит слова Костина пресс-служба ВТБ. Также глава ВТБ напомнил, что присоединение "Почта банка" будет осуществлено после присоединения банков "Открытие" и РНКБ. "Сейчас мы закончим (присоединение банка – ред.) "Открытие", потом (интегрируем – ред.) РНКБ – наш банк, который по существу имеет 80% рынка в Крыму. Это будет сделано в начале следующего года. То есть у нас будет серьезное расширение региональной сети, и, конечно, серьезное внимание будем уделять работе в регионах", - сказал он. При этом он подчеркнул, что опору в этой работе банк будет "делать как на граждан, так и на развитие малого и среднего бизнеса". В середине июля Костин сообщал, что ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке". В конце июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что интеграция РНКБ произойдет в мае 2025 года, тогда же он также напомнил, что банк "Открытие" присоединяется к БМ-Банку "в январские праздники 2025 года", а в рамках майских праздников 2025 года БМ-Банк присоединяется вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ, "Почта банк" предполагается присоединить к ВТБ "на рубеже годов, в январские праздники 2026 года". Для "Почта банка", как он тогда указал, рассматривается схема юридического присоединения с выкупом всех акций на баланс ВТБ по оценке независимого оценщика.

https://1prime.ru/20240812/komissiya-850829261.html

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банки, втб, почта банк, присоединение бизнеса, фас рф