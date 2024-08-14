https://1prime.ru/20240814/sevpotok-850892397.html

Стало известно, что подозреваемые по делу о "Северных потоках" были знакомы

Стало известно, что подозреваемые по делу о "Северных потоках" были знакомы - 14.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, что подозреваемые по делу о "Северных потоках" были знакомы

Трое граждан Украины, которых немецкие правоохранители подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", знали друг друга. Об этом сообщило... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T20:23+0300

2024-08-14T20:23+0300

2024-08-14T20:23+0300

происшествия

северный поток-2

подрыв "северных потоков"

подозреваемый

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Трое граждан Украины, которых немецкие правоохранители подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", знали друг друга. Об этом сообщило агентство РИА новости после ознакомления с оциальными сетями указанных лиц. Отмечается, что в среду одно из немецких СМИ разместило фото главного подозреваемого из его аккаунта в Facebook*. Это позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве. После этого одно из западных изданий сообщило имена его предполагаемых сообщников — семейной пары Евгения и Светланы Успенских. Хотя Успенская в общении с этим западным изданием говорила, что не знает Журавлева, это не соответствует действительности: как минимум она ставила "лайк" под его фото еще в 2015, 2016, 2017, 2019 годах, выяснило РИА Новости. Журавлев не делал никаких публикаций на своей странице в Facebook* с января 2022 года. Обозначенная там как его супруга Юлианна Журавлева не публиковала ничего с 2021 года. Евгений Успенский в соцсетях имеет ник Фолгат Фолгатенко. Последнюю публикацию он сделал в день своего рождения — 17 февраля 2023 года, когда ему исполнился 41 год. Он разместил пост о сборе денег на оружие и экипировку. Про этом в соцсети есть его фото в компании Журавлева, а также видео их участия в совместных зимних погружениях под лед под Киевом. Из открытых данных следует, что Успенские в 2010 году основали первый на Украине дайверский клуб Dive Team. На его сайте размещены их биографии и полученные за многие годы сертификаты. Кроме того, супруги организовывали туры за границу с погружениями. Успенская проявляет активность в соцсетях. Она имеет личный аккаунт и бизнес-аккаунт. В первом она сделал последнюю публикацию 9 мая 2024 года. В деловом аккаунте она начала делать посты с апреля текущего года. В ее Instagram* 29 апреля было опубликовано видео, в котором она рассказывает, что провела более 20 лет в дайвинге и 10 лет — в туризме. По словам Успенской, в феврале 2022 года ее муж вступил в ряды ВСУ и пошел на фронт, а она начала работать трэвел-гидом. Ее деловой аккаунт в Facebook* посвящен этой деятельности. Самый свежий пост в нем сделан 11 августа. Публикация сторис датирована 14 августа. Согласно информации из этого аккаунта, Успенская организует индивидуальные и групповые туры в Европу и Таиланд, а также сопровождает туда туристов. В Instagram* Успенской содержатся публикации с 2014 года. В основном это фото и видео с дочерью и из путешествий в различные государства. Также в нем опубликованы фото с аквалангом. В 2022 году Успенская сделал мало публикаций, часть из них посвящена сбору помощи ВСУ. Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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северный поток-2, подрыв "северных потоков", подозреваемый