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В Госдуме назвали главных заинтересованных лиц в подрыве "Севпотоков"
В Госдуме назвали главных заинтересованных лиц в подрыве "Севпотоков" - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали главных заинтересованных лиц в подрыве "Севпотоков"
Главными заинтересованными лицами в подрыве "Севпотоков" являются Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:52+0300
2024-08-14T13:52+0300
2024-08-14T13:52+0300
гд
северные потоки
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Главными заинтересованными лицами в подрыве "Севпотоков" являются Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Такое мнение выразил депутат ГД Михаил Шеремет."В ФРГ должны понимать, что эти террористы лишь маленькие ничего не решающие сошки, которые в случае ареста наверняка не доживут до суда. Ведь всем понятно, что управляли ими нацистский фанатик и палач украинского народа Зеленский совместно с известными западными русофобами Байденом и фриком Джонсоном", - рассказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Шеремет также призвал Генпрокуратуру Германии не терять времени и арестовать "главных фигурантов этого вопиющего злодеяния".Телеканал ARD и немецкие СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, проживающего в Польше, подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России завела дело об акте международного терроризма.
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гд, северные потоки
В Госдуме назвали главных заинтересованных лиц в подрыве "Севпотоков"
Шеремет: Зеленский, Байден и Джонсон - главные интересанты подрыва "Севпотоков"
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Главными заинтересованными лицами в подрыве "Севпотоков" являются Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Такое мнение выразил депутат ГД Михаил Шеремет.
"В ФРГ должны понимать, что эти террористы лишь маленькие ничего не решающие сошки, которые в случае ареста наверняка не доживут до суда. Ведь всем понятно, что управляли ими нацистский фанатик и палач украинского народа Зеленский совместно с известными западными русофобами Байденом и фриком Джонсоном", - рассказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
Шеремет также призвал Генпрокуратуру Германии не терять времени и арестовать "главных фигурантов этого вопиющего злодеяния".
Телеканал ARD и немецкие СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, проживающего в Польше, подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России завела дело об акте международного терроризма.
СМИ: ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Севпотоков"