https://1prime.ru/20240814/sevpotoki-850879555.html

В Госдуме назвали главных заинтересованных лиц в подрыве "Севпотоков"

В Госдуме назвали главных заинтересованных лиц в подрыве "Севпотоков" - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали главных заинтересованных лиц в подрыве "Севпотоков"

Главными заинтересованными лицами в подрыве "Севпотоков" являются Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T13:52+0300

2024-08-14T13:52+0300

2024-08-14T13:52+0300

гд

северные потоки

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Главными заинтересованными лицами в подрыве "Севпотоков" являются Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Такое мнение выразил депутат ГД Михаил Шеремет."В ФРГ должны понимать, что эти террористы лишь маленькие ничего не решающие сошки, которые в случае ареста наверняка не доживут до суда. Ведь всем понятно, что управляли ими нацистский фанатик и палач украинского народа Зеленский совместно с известными западными русофобами Байденом и фриком Джонсоном", - рассказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Шеремет также призвал Генпрокуратуру Германии не терять времени и арестовать "главных фигурантов этого вопиющего злодеяния".Телеканал ARD и немецкие СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, проживающего в Польше, подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России завела дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240814/arest-850869650.html

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гд, северные потоки