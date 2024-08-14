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В Подмосковье повысили размер социальных выплат с 2025 года

В Подмосковье повысили размер социальных выплат с 2025 года - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Подмосковье повысили размер социальных выплат с 2025 года

Сумму единого пособия на детей, выплаты на детей-сирот, а также социальной помощи, доплаты к пенсии и других выплат повысят в Московской области с 2025 года. Об | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T15:30+0300

2024-08-14T15:30+0300

2024-08-14T15:30+0300

россия

подмосковье

пособия

пенсии

социальные выплаты

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сумму единого пособия на детей, выплаты на детей-сирот, а также социальной помощи, доплаты к пенсии и других выплат повысят в Московской области с 2025 года. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. Ее слова процитировала пресс-служба министерства социального развития Московской области.Болатаева пояснила, что в Подмосковье около 500 тысяч жителей получают различные виды соцвыплат, которые индексируются после повышения прожиточного минимума. С 1 января следующего года прожиточный минимум в регионе вырастет на 5,5%В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что в 2025 году прожиточный минимум на душу населения составит 19 302 рубля, для трудоспособного населения — 21 039 рублей, для пенсионеров — 16 600 рублей, для детей — 18 723 рубля. В ведомстве напомнили, что размер прожиточного минимума применяется и как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.

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россия, подмосковье, пособия, пенсии, социальные выплаты