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Совкомбанк окажет допподдержку ипотечным заемщикам в приграничных областях

Совкомбанк окажет допподдержку ипотечным заемщикам в приграничных областях - 14.08.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк окажет допподдержку ипотечным заемщикам в приграничных областях

Совкомбанк предоставит дополнительные меры поддержки ипотечным заемщикам, проживающим в Курской, Брянской и Белгородской областяхй, сообщила пресс-служба банка. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T19:15+0300

2024-08-14T19:15+0300

2024-08-14T19:15+0300

происшествия

россия

белгородская область

брянская область

совкомбанк

поддержка

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Совкомбанк предоставит дополнительные меры поддержки ипотечным заемщикам, проживающим в Курской, Брянской и Белгородской областяхй, сообщила пресс-служба банка. "В случае утраты жилья в результате боевых действий банк полностью спишет клиентам задолженность по ипотечному кредиту. Кредиты клиентов и их ближайших родственников, погибших или получивших инвалидность первой группы, будут списаны в полном объеме", - сказала пресс-служба. "Ипотечным заемщикам, чье жилье пострадало в результате боевых действий, но пригодно для ремонта, банк предоставит кредитные каникулы на 1 год и в течение 1 года отменит начисление процентов по кредиту", - добавили там. Также банк указал, что отсрочка платежей по ипотечному кредиту на 1 год, а также отмена начислений процентов в течение года будут предоставлены клиентам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах в результате боевых действий. Решение о мерах поддержки будет приниматься в индивидуальном порядке на основании документов, представленных клиентами или их родственниками, добавили в банке. "По всем вопросам получения финансовой поддержки просим обращаться на горячую линию банка по номеру 8(800)100-00-06, звонок по России бесплатный", - сообщила пресс-служба кредитной организации. Ранее Совкомбанк сообщал, что единоразово спишет все кредиты пострадавшим и погибшим от боевых действий в Курской области.

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россия, белгородская область, брянская область, совкомбанк, поддержка