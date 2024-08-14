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"Совсем недолго". В США высказались о ядерной войне с Россией

"Совсем недолго". В США высказались о ядерной войне с Россией - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Совсем недолго". В США высказались о ядерной войне с Россией

Пентагон выразил пессимистичную оценку своей способности противостоять России, Китаю и КНДР в случае ядерной войны, передает издание The Economist. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T10:05+0300

2024-08-14T10:05+0300

2024-08-14T10:05+0300

вооружения

россия

сша

ядерное оружие

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пентагон выразил пессимистичную оценку своей способности противостоять России, Китаю и КНДР в случае ядерной войны, передает издание The Economist."Судя по недавним поразительным заявлениям высокопоставленных американских чиновников, ответ на этот вопрос (Как долго США смогут противостоять России, КНР и КНДР. — Прим. Ред.) звучит так: "Вероятно, совсем недолго", — говорится в публикации.В 2026 году истекает срок действия договора СНВ-III между США и Россией. Начиная с этого момента, Вашингтон планирует наращивание развернутых ядерных сил.Глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби также публично заявила, что Пентагон уже получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов в прошлом году.Также в издании отметили, что нынешний арсенал американской стороны соответствует текущим угрозам, и администрация Байдена все еще полагается на новые соглашения по ограничению ядерного оружия. Однако, американские чиновники предупреждают о растущих ядерных рисках и изменении своего подхода к решению внешних угроз.

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россия, сша, ядерное оружие