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Годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года - 14.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года
Годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года - 14.08.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года
Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее, тем самым прирост оказался на самом низком... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T16:06+0300
2024-08-14T16:06+0300
экономика
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее, тем самым прирост оказался на самом низком уровне с марта 2021 года, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны. За июль при этом индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в июне. Месячная динамика совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Но в годовом выражении ожидался рост цен по-прежнему на 3%. В июле 2023 года годовая инфляция в стране составляла 3,2%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась до 3,2% с 3,3% месяцем ранее, в месячном выражении – ускорилась до 0,2% с 0,1% в июне. Цены на продовольствие в США в июле по сравнению с июнем выросли на 0,2%, на энергоносители - на 0,1%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,2%, на энергоносители - снизились на 2%.
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Экономика, США, экономика США, инфляция в США
16:06 14.08.2024
 
Годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года

Годовая инфляция в США в июле замедлилась до 2,9% — минимума с марта 2021 года

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее, тем самым прирост оказался на самом низком уровне с марта 2021 года, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны.
За июль при этом индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в июне.
Месячная динамика совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Но в годовом выражении ожидался рост цен по-прежнему на 3%.
В июле 2023 года годовая инфляция в стране составляла 3,2%.
Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась до 3,2% с 3,3% месяцем ранее, в месячном выражении – ускорилась до 0,2% с 0,1% в июне.
Цены на продовольствие в США в июле по сравнению с июнем выросли на 0,2%, на энергоносители - на 0,1%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,2%, на энергоносители - снизились на 2%.
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