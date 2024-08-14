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Годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года

Годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года - 14.08.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года

Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее, тем самым прирост оказался на самом низком... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T16:06+0300

2024-08-14T16:06+0300

2024-08-14T16:06+0300

экономика

сша

экономика сша

инфляция в сша

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее, тем самым прирост оказался на самом низком уровне с марта 2021 года, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны. За июль при этом индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в июне. Месячная динамика совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Но в годовом выражении ожидался рост цен по-прежнему на 3%. В июле 2023 года годовая инфляция в стране составляла 3,2%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась до 3,2% с 3,3% месяцем ранее, в месячном выражении – ускорилась до 0,2% с 0,1% в июне. Цены на продовольствие в США в июле по сравнению с июнем выросли на 0,2%, на энергоносители - на 0,1%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,2%, на энергоносители - снизились на 2%.

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сша, экономика сша, инфляция в сша