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Женщина хочет судиться за упоминание ее в контексте "Севпотоков", пишут СМИ - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Женщина хочет судиться за упоминание ее в контексте "Севпотоков", пишут СМИ
Женщина хочет судиться за упоминание ее в контексте "Севпотоков", пишут СМИ - 14.08.2024, ПРАЙМ
Женщина хочет судиться за упоминание ее в контексте "Севпотоков", пишут СМИ
Светлана Успенская намерена обратиться с иском в суд на немецкие СМИ из-за того, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников украинского инструктора... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T19:06+0300
2024-08-14T19:06+0300
происшествия
германия
северный поток-2
обвинение
сми
суд
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Светлана Успенская намерена обратиться с иском в суд на немецкие СМИ из-за того, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого прокуратура ФРГ выписала ордер на арест по делу о подрыве "Севпотоков". Об этом сообщили западные СМИ. Женщина выразила намерение отсудить у немецких СМИ несколько миллионов евро за упоминание ее имени в контексте диверсии. Ранее несколько СМИ в Германии, в том числе телеканал ARD, назвали имена двух предполагаемых сообщников Владимира Ж. Согласно данным СМИ, ему помогала супружеская пара: Евгений У. и Светлана У. Отмечается, что все указанные лица являются экспертами по дайвингу, причем их фирма до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры. Со ссылкой на соцсети СМИ сообщали, что семейная пара занимается активной поддержкой ВСУ. На запрос СМИ из Германии Светлана У. заявила, что ничего не знает о подрыве газопроводов и не знакома с Владимиром Ж.Согласно опубликованным западными СМИ данным, фамилия Светланы и Евгения —Успенские. Женщина сейчас находится в Польше, а мужчина — служит в ВСУ.Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240727/severnye-potoki-850481716.html
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германия, северный поток-2, обвинение, сми, суд
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, Северный поток-2, обвинение, СМИ, суд
19:06 14.08.2024
 
Женщина хочет судиться за упоминание ее в контексте "Севпотоков", пишут СМИ

СМИ: Успенская хочет засудить СМИ, упомянувшие ее в контексте "Севпотоков"

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Светлана Успенская намерена обратиться с иском в суд на немецкие СМИ из-за того, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого прокуратура ФРГ выписала ордер на арест по делу о подрыве "Севпотоков". Об этом сообщили западные СМИ.
Женщина выразила намерение отсудить у немецких СМИ несколько миллионов евро за упоминание ее имени в контексте диверсии.
Ранее несколько СМИ в Германии, в том числе телеканал ARD, назвали имена двух предполагаемых сообщников Владимира Ж. Согласно данным СМИ, ему помогала супружеская пара: Евгений У. и Светлана У. Отмечается, что все указанные лица являются экспертами по дайвингу, причем их фирма до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры. Со ссылкой на соцсети СМИ сообщали, что семейная пара занимается активной поддержкой ВСУ. На запрос СМИ из Германии Светлана У. заявила, что ничего не знает о подрыве газопроводов и не знакома с Владимиром Ж.
Согласно опубликованным западными СМИ данным, фамилия Светланы и Евгения —Успенские. Женщина сейчас находится в Польше, а мужчина — служит в ВСУ.
Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".
Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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ПроисшествияГЕРМАНИЯСеверный поток-2обвинениеСМИсуд
 
 
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