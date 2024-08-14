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В США разгадали секрет постоянного притока российской бронетехники на фронт
В США разгадали секрет постоянного притока российской бронетехники на фронт - 14.08.2024, ПРАЙМ
В США разгадали секрет постоянного притока российской бронетехники на фронт
Россия отдает предпочтение простой в производстве военной технике, исходя из экономических соображений. Благодаря этому подходу обеспечивается непрерывный... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:14+0300
2024-08-14T13:14+0300
2024-08-14T13:16+0300
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Россия отдает предпочтение простой в производстве военной технике, исходя из экономических соображений. Благодаря этому подходу обеспечивается непрерывный приток бронетехники на фронт. Один из ярких примеров – недорогой, но пи этом чрезвычайно эффективный танк Т-72. Об этом рассказывает в статье аналитик по вопросам национальной безопасности The National Interest Брэндон Вейхерт.Он отмечает, что распространенному на Украине и Западе мнению, что русские отдают предпочтение старым платформам вроде "вечного" Т-72, потому что их "бьют" украинцы, а западные санкции ограничили их технические возможности, в корне неверно.На самом деле Т-72, констатирует Вейхерт, был выбран "по соображениям экономической эффективности и военной целесообразности". А действия ВСУ, как введенные Западом санкции (которые "можно назвать чем угодно, но никак не успехом"), по его словам, "лишь вынудили русских включить смекалку и усиленно внедрять новшества".Автор статьи, конечно, не спорит с тем фактом, что Т-72 "немолод", но в то же время, что Вейхерт подчеркивает, что эта машина сравнительно дешева в производстве и "крайне эффективна"."И даже если единичный Т-72 будет подбит, поскольку на поле боя их находится великое множество, то для России это ни в коем случае не конец света", - отмечается в статье.В итоге промышленность России, применяя системы, подобные танку Т-72, использует шаблонный подход к их производству, что предоставляет возможность быстро и относительно легко их производить и всегда иметь под рукой запас, сколько бы ни продолжился конфликт, заключает Вейхерт.
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россия, танки, производство
Вооружения, РОССИЯ, Танки, производство
В США разгадали секрет постоянного притока российской бронетехники на фронт
TNI: в США высоко оценили решение России производить простую бронетехнику
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ.
Россия отдает предпочтение простой в производстве военной технике, исходя из экономических соображений. Благодаря этому подходу обеспечивается непрерывный приток бронетехники на фронт. Один из ярких примеров – недорогой, но пи этом чрезвычайно эффективный танк Т-72. Об этом рассказывает в статье аналитик по вопросам национальной безопасности The National Interest
Брэндон Вейхерт.
Он отмечает, что распространенному на Украине и Западе мнению, что русские отдают предпочтение старым платформам вроде "вечного" Т-72, потому что их "бьют" украинцы, а западные санкции ограничили их технические возможности, в корне неверно.
На самом деле Т-72, констатирует Вейхерт, был выбран "по соображениям экономической эффективности и военной целесообразности". А действия ВСУ, как введенные Западом санкции (которые "можно назвать чем угодно, но никак не успехом"), по его словам, "лишь вынудили русских включить смекалку и усиленно внедрять новшества".
Автор статьи, конечно, не спорит с тем фактом, что Т-72 "немолод", но в то же время, что Вейхерт подчеркивает, что эта машина сравнительно дешева в производстве и "крайне эффективна".
Минус Abrams. По танку ВСУ под Покровском нанесли точный удар
"И даже если единичный Т-72 будет подбит, поскольку на поле боя их находится великое множество, то для России это ни в коем случае не конец света", - отмечается в статье.
В итоге промышленность России, применяя системы, подобные танку Т-72, использует шаблонный подход к их производству, что предоставляет возможность быстро и относительно легко их производить и всегда иметь под рукой запас, сколько бы ни продолжился конфликт, заключает Вейхерт.