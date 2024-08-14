https://1prime.ru/20240814/toplivo-850892073.html

В Минэнерго рассказали, на сколько вырастут цены на топливо по итогам года

В Минэнерго рассказали, на сколько вырастут цены на топливо по итогам года - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали, на сколько вырастут цены на топливо по итогам года

Минэнерго РФ ожидает, что рост розничных цен на топливо в стране по итогам года останется на уровне, близком к накопленной инфляции, заявили РИА Новости в... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T19:42+0300

2024-08-14T19:42+0300

2024-08-14T19:42+0300

энергетика

россия

минэнерго рф

топливо

цена на топливо

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56705c51f5e73af3dbba0beb32cb18c8.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что рост розничных цен на топливо в стране по итогам года останется на уровне, близком к накопленной инфляции, заявили РИА Новости в министерстве. Правительство РФ в среду продлило запрет на экспорт бензина с 1 сентября и до конца года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на заводах. Сейчас в России действует эмбарго на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, введенное кабмином на период с 1 марта до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. "Ожидаем, что по итогам года розничные цены на моторное топливо будут сохраняться на уровне, близком к накопленной инфляции", - прокомментировали в Минэнерго. Там добавили, что внутренний рынок топлива обеспечен предложением. Запасы бензина на сегодняшний день составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,3 миллиона. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России с 5 по 12 августа выросла на 0,31%, или на 18 копеек, до 57,67 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,15%, или на 10 копеек, до 66,71 рубля за литр. В июне глава ФАС Максим Шаскольский говорил, что ведомство сохраняет таргет по росту цен на бензин в пределах инфляции. Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2024 год пока составляет 5,1%. В конце июля глава министерства Максим Решетников говорил, что текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%. Обновленный прогноз министерство представит в августе.

https://1prime.ru/20240814/benzn-850890768.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минэнерго рф, топливо, цена на топливо