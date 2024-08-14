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Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.08.2024, ПРАЙМ
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экономика
россия
мосбиржа
торги
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.
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россия, мосбиржа, торги
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
16:25 14.08.2024 (обновлено: 16:30 14.08.2024)
 
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Мосбиржи приостановлены с 16:18 мск

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки.
"Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржаТорги
 
 
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