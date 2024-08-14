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Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T16:25+0300
2024-08-14T16:25+0300
2024-08-14T16:30+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.
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россия, мосбиржа, торги
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Мосбиржи приостановлены с 16:18 мск