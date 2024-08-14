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Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке
Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T17:16+0300
2024-08-14T17:16+0300
2024-08-14T17:21+0300
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биржевые торги
российский рынок акций
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск."Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок", - сообщила биржа.
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биржевые торги, российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, Мосбиржа
Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке
Мосбиржа: торги на фондовом рынке возобновятся с 17:30 мск
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.
Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск.
"Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок", - сообщила биржа.
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза