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Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240814/torgi-850887527.html
Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке
Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T17:16+0300
2024-08-14T17:21+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск."Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок", - сообщила биржа.
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биржевые торги, российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, Мосбиржа
17:16 14.08.2024 (обновлено: 17:21 14.08.2024)
 
Мосбиржа назвала время возобновления торгов на фондовом рынке

Мосбиржа: торги на фондовом рынке возобновятся с 17:30 мск

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.
Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск.
"Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок", - сообщила биржа.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в июле вырос почти в два раза
16:21
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийМосбиржа
 
 
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