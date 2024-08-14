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Названа причина приостановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Названа причина приостановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи - 14.08.2024, ПРАЙМ

Названа причина приостановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T17:33+0300

2024-08-14T17:33+0300

2024-08-14T17:33+0300

экономика

биржевые торги

фондовый рынок

мосбиржа

приостановка торгов

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки. "Четырнадцатого августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 мск. В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Ошибка устранена", говорится в сообщении. Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск и возобновятся с 17.30 мск, сообщала биржа.

https://1prime.ru/20240809/mosbirzha-850781871.html

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биржевые торги, фондовый рынок, мосбиржа, приостановка торгов