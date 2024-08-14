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Названа причина приостановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи - 14.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названа причина приостановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Названа причина приостановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи - 14.08.2024, ПРАЙМ
Названа причина приостановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T17:33+0300
2024-08-14T17:33+0300
экономика
биржевые торги
фондовый рынок
мосбиржа
приостановка торгов
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки. "Четырнадцатого августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 мск. В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Ошибка устранена", говорится в сообщении. Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск и возобновятся с 17.30 мск, сообщала биржа.
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биржевые торги, фондовый рынок, мосбиржа, приостановка торгов
Экономика, биржевые торги, фондовый рынок, Мосбиржа, приостановка торгов
17:33 14.08.2024
 
Названа причина приостановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Мосбиржа: торги на фондовом рынке были приостановлены из-за программной ошибки

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки.
"Четырнадцатого августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 мск. В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Ошибка устранена", говорится в сообщении.
Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск и возобновятся с 17.30 мск, сообщала биржа.
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Экономикабиржевые торгифондовый рынокМосбиржаприостановка торгов
 
 
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