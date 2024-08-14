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В Турции назвали угрозой суверенитету попытки США повлиять на местные СМИ

В Турции назвали угрозой суверенитету попытки США повлиять на местные СМИ - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Турции назвали угрозой суверенитету попытки США повлиять на местные СМИ

Попытки США повлиять на турецкие СМИ через пакеты финансовой помощи являются угрозой национальному суверенитету страны, заявил глава Ассоциации... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T10:34+0300

2024-08-14T10:34+0300

2024-08-14T10:34+0300

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АНКАРА, 14 авг – ПРАЙМ. Попытки США повлиять на турецкие СМИ через пакеты финансовой помощи являются угрозой национальному суверенитету страны, заявил глава Ассоциации интернет-журналистики Турции (TIGAD) Окан Геджгель. США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", сообщила в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на источники. Согласно информации газеты, американский дипломат заявил, что они хотят поддержать местную прессу и что готовы пакеты поддержки на сумму не менее 15-20 тысяч долларов. "Правительство Турецкой Республики должно вывести анатолийские СМИ из этого узкого места и не толкать местную прессу в объятия США. В противном случае неизбежно, что США воспользуются ситуацией, в которой оказались ослабленные анатолийские СМИ, и попытаются усилить своё влияние", - приводит слова Геджгеля газета Aydınlık. По его словам, пакеты помощи в размере 15-20 тысяч долларов, предлагаемые американскими дипломатами для поддержки местной прессы, являются частью попыток США усилить своё влияние на местные СМИ, в то время, когда анатолийские СМИ испытывают экономические трудности. "Такая поддержка должна восприниматься как серьёзная угроза основам национальных государств. Такая поддержка США бросает тень на независимость и беспристрастность местных СМИ и ставит под угрозу наш национальный суверенитет", - отметил он.

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сша, турция, сми