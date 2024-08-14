https://1prime.ru/20240814/turtsiya-850872349.html
В Турции назвали угрозой суверенитету попытки США повлиять на местные СМИ
В Турции назвали угрозой суверенитету попытки США повлиять на местные СМИ - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Турции назвали угрозой суверенитету попытки США повлиять на местные СМИ
Попытки США повлиять на турецкие СМИ через пакеты финансовой помощи являются угрозой национальному суверенитету страны, заявил глава Ассоциации... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T10:34+0300
2024-08-14T10:34+0300
2024-08-14T10:34+0300
сша
турция
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
АНКАРА, 14 авг – ПРАЙМ. Попытки США повлиять на турецкие СМИ через пакеты финансовой помощи являются угрозой национальному суверенитету страны, заявил глава Ассоциации интернет-журналистики Турции (TIGAD) Окан Геджгель. США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", сообщила в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на источники. Согласно информации газеты, американский дипломат заявил, что они хотят поддержать местную прессу и что готовы пакеты поддержки на сумму не менее 15-20 тысяч долларов. "Правительство Турецкой Республики должно вывести анатолийские СМИ из этого узкого места и не толкать местную прессу в объятия США. В противном случае неизбежно, что США воспользуются ситуацией, в которой оказались ослабленные анатолийские СМИ, и попытаются усилить своё влияние", - приводит слова Геджгеля газета Aydınlık. По его словам, пакеты помощи в размере 15-20 тысяч долларов, предлагаемые американскими дипломатами для поддержки местной прессы, являются частью попыток США усилить своё влияние на местные СМИ, в то время, когда анатолийские СМИ испытывают экономические трудности. "Такая поддержка должна восприниматься как серьёзная угроза основам национальных государств. Такая поддержка США бросает тень на независимость и беспристрастность местных СМИ и ставит под угрозу наш национальный суверенитет", - отметил он.
сша
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, турция, сми
В Турции назвали угрозой суверенитету попытки США повлиять на местные СМИ
Геджгель: попытки США повлиять на СМИ Турции являются угрозой суверенитету
АНКАРА, 14 авг – ПРАЙМ. Попытки США повлиять на турецкие СМИ через пакеты финансовой помощи являются угрозой национальному суверенитету страны, заявил глава Ассоциации интернет-журналистики Турции (TIGAD) Окан Геджгель.
США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", сообщила в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на источники. Согласно информации газеты, американский дипломат заявил, что они хотят поддержать местную прессу и что готовы пакеты поддержки на сумму не менее 15-20 тысяч долларов.
"Правительство Турецкой Республики должно вывести анатолийские СМИ из этого узкого места и не толкать местную прессу в объятия США. В противном случае неизбежно, что США воспользуются ситуацией, в которой оказались ослабленные анатолийские СМИ, и попытаются усилить своё влияние", - приводит слова Геджгеля газета Aydınlık.
По его словам, пакеты помощи в размере 15-20 тысяч долларов, предлагаемые американскими дипломатами для поддержки местной прессы, являются частью попыток США усилить своё влияние на местные СМИ, в то время, когда анатолийские СМИ испытывают экономические трудности.
"Такая поддержка должна восприниматься как серьёзная угроза основам национальных государств. Такая поддержка США бросает тень на независимость и беспристрастность местных СМИ и ставит под угрозу наш национальный суверенитет", - отметил он.