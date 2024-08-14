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"Характерная черта Путина - неуязвимость": устойчивость РФ поразила Запад
"Характерная черта Путина - неуязвимость": устойчивость РФ поразила Запад - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Характерная черта Путина - неуязвимость": устойчивость РФ поразила Запад
На Западе недооценили устойчивость политической системы России, завило американское издание Foreign Affairs. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:08+0300
2024-08-14T11:08+0300
2024-08-14T11:08+0300
политика
россия
санкции против рф
владимир путин
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На Западе недооценили устойчивость политической системы России, завило американское издание Foreign Affairs."События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали", - подчеркивается в статье. Автор также приводит обоснование своей точки зрения. "Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - подчеркивает он. Он также уточнил, что российский президент Владимир Путин продемонстрировал свою твердость правления, а также способность российской политической системы адаптироваться и видоизменяться в многочисленных кризисных ситуациях."Самая характерная черта... (президентства - ред.) Путина - это неуязвимость... Это устойчивость режима и его продемонстрированная способность к адаптации", - заключил автор. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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россия, санкции против рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, санкции против РФ, Владимир Путин
"Характерная черта Путина - неуязвимость": устойчивость РФ поразила Запад
Foreign Affairs: РФ оказалась гораздо устойчивее, чем предсказывали на Западе
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На Западе недооценили устойчивость политической системы России, завило американское издание Foreign Affairs.
"События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали", - подчеркивается в статье.
Автор также приводит обоснование своей точки зрения. "Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - подчеркивает он.
Он также уточнил, что российский президент Владимир Путин продемонстрировал свою твердость правления, а также способность российской политической системы адаптироваться и видоизменяться в многочисленных кризисных ситуациях.
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область
"Самая характерная черта... (президентства - ред.) Путина - это неуязвимость... Это устойчивость режима и его продемонстрированная способность к адаптации", - заключил автор.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.