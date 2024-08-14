Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У ВМС США нашли ахиллесову пяту. На решение проблемы уйдут десятилетия - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/vms-850886015.html
У ВМС США нашли ахиллесову пяту. На решение проблемы уйдут десятилетия
У ВМС США нашли ахиллесову пяту. На решение проблемы уйдут десятилетия - 14.08.2024, ПРАЙМ
У ВМС США нашли ахиллесову пяту. На решение проблемы уйдут десятилетия
Морские силы США "ужались" до минимальных размеров со времен Первой мировой войны. В рядах наблюдается серьезная нехватка кадров, Вашингтон едва поддерживает... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T16:47+0300
2024-08-14T16:51+0300
сша
военный флот
нехватка рабочей силы
вмс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280499_0:88:2486:1486_1920x0_80_0_0_eb2072f6c20919bb583e20769d2ab35d.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Морские силы США "ужались" до минимальных размеров со времен Первой мировой войны. В рядах наблюдается серьезная нехватка кадров, Вашингтон едва поддерживает существующий флот, сообщает издание TNI.ВМС Штатов столкнулись с рядом неприятностей, которые ставят под угрозу дальнейшее существование флота. Так, одной из наиболее масштабных проблем является нехватка кадров и личного состава кораблей. Это, в свою очередь, приводит к неспособности экипажей поддерживать эксплуатационные стандарты и необходимый уровень безопасности. Американский флот просто не успевает выполнять все необходимые миссии, так как не хватает ни кораблей, ни людей, следует из статьи.Растущая нехватка состава привела к смягчению требований к новобранцам, однако и это не принесло ожидаемых успехов в наборе. В связи с недостаточным количеством людей корабли американского ВМФ вынуждены выходить в плавания лишь с 84% экипажа. Это сказывается на эффективности работы команды, а также ее безопасности - зафиксировано, что при недостаточной укомплектованности экипажа процент несчастных случаев разительно повышается.“Нехватка рабочей силы также остается серьезной проблемой, поскольку 85% компаний жалуются на трудности с наймом, обучением и удержанием сотрудников, — поделилась президент и геополитический аналитик компании Scarab Rising Ирина Цукерман. — Более того, 32% заявили, что кадровые проблемы мешают им своевременно выполнять контракты. Поэтому, если логистические проблемы решить не удастся, надежда на создание достаточно большого флота первоклассных атомных авианосцев едва ли осуществится”.Еще одна проблема - острая нехватка верфей, необходимых для строительства и обслуживания кораблей. Автор подчеркивает, что ситуация начала ухудшаться после карантина, однако на сегодняшний день достигла беспрецедентного масштаба. “Меня это тревожит", — рассказал военно-морской аналитик Бюджетного управления Конгресса Эрик Лабс агентству Ассошиэйтед Пресс. "Я не вижу быстрого и простого способа решить эту проблему. Нам потребовалось много времени, чтобы просто осознать ее масштаб”, - заключил эксперт.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240814/nato-850883793.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280499_159:0:2348:1642_1920x0_80_0_0_afcdadc053a8e5f42b3a1652b6159c95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, военный флот, нехватка рабочей силы, вмс сша
США, военный флот, нехватка рабочей силы, ВМС США
16:47 14.08.2024 (обновлено: 16:51 14.08.2024)
 
У ВМС США нашли ахиллесову пяту. На решение проблемы уйдут десятилетия

TNI: ВМС США столкнулись с серьезной нехваткой личного состава

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . ВМС США
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Морские силы США "ужались" до минимальных размеров со времен Первой мировой войны. В рядах наблюдается серьезная нехватка кадров, Вашингтон едва поддерживает существующий флот, сообщает издание TNI.
ВМС Штатов столкнулись с рядом неприятностей, которые ставят под угрозу дальнейшее существование флота. Так, одной из наиболее масштабных проблем является нехватка кадров и личного состава кораблей. Это, в свою очередь, приводит к неспособности экипажей поддерживать эксплуатационные стандарты и необходимый уровень безопасности. Американский флот просто не успевает выполнять все необходимые миссии, так как не хватает ни кораблей, ни людей, следует из статьи.
Растущая нехватка состава привела к смягчению требований к новобранцам, однако и это не принесло ожидаемых успехов в наборе. В связи с недостаточным количеством людей корабли американского ВМФ вынуждены выходить в плавания лишь с 84% экипажа. Это сказывается на эффективности работы команды, а также ее безопасности - зафиксировано, что при недостаточной укомплектованности экипажа процент несчастных случаев разительно повышается.
“Нехватка рабочей силы также остается серьезной проблемой, поскольку 85% компаний жалуются на трудности с наймом, обучением и удержанием сотрудников, — поделилась президент и геополитический аналитик компании Scarab Rising Ирина Цукерман. — Более того, 32% заявили, что кадровые проблемы мешают им своевременно выполнять контракты. Поэтому, если логистические проблемы решить не удастся, надежда на создание достаточно большого флота первоклассных атомных авианосцев едва ли осуществится”.
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО
15:46
Еще одна проблема - острая нехватка верфей, необходимых для строительства и обслуживания кораблей. Автор подчеркивает, что ситуация начала ухудшаться после карантина, однако на сегодняшний день достигла беспрецедентного масштаба.
“Меня это тревожит", — рассказал военно-морской аналитик Бюджетного управления Конгресса Эрик Лабс агентству Ассошиэйтед Пресс. "Я не вижу быстрого и простого способа решить эту проблему. Нам потребовалось много времени, чтобы просто осознать ее масштаб”, - заключил эксперт.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
СШАвоенный флотнехватка рабочей силыВМС США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала