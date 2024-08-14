https://1prime.ru/20240814/vms-850886015.html
У ВМС США нашли ахиллесову пяту. На решение проблемы уйдут десятилетия
У ВМС США нашли ахиллесову пяту. На решение проблемы уйдут десятилетия - 14.08.2024, ПРАЙМ
У ВМС США нашли ахиллесову пяту. На решение проблемы уйдут десятилетия
Морские силы США "ужались" до минимальных размеров со времен Первой мировой войны. В рядах наблюдается серьезная нехватка кадров, Вашингтон едва поддерживает... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T16:47+0300
2024-08-14T16:47+0300
2024-08-14T16:51+0300
сша
военный флот
нехватка рабочей силы
вмс сша
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Морские силы США "ужались" до минимальных размеров со времен Первой мировой войны. В рядах наблюдается серьезная нехватка кадров, Вашингтон едва поддерживает существующий флот, сообщает издание TNI.ВМС Штатов столкнулись с рядом неприятностей, которые ставят под угрозу дальнейшее существование флота. Так, одной из наиболее масштабных проблем является нехватка кадров и личного состава кораблей. Это, в свою очередь, приводит к неспособности экипажей поддерживать эксплуатационные стандарты и необходимый уровень безопасности. Американский флот просто не успевает выполнять все необходимые миссии, так как не хватает ни кораблей, ни людей, следует из статьи.Растущая нехватка состава привела к смягчению требований к новобранцам, однако и это не принесло ожидаемых успехов в наборе. В связи с недостаточным количеством людей корабли американского ВМФ вынуждены выходить в плавания лишь с 84% экипажа. Это сказывается на эффективности работы команды, а также ее безопасности - зафиксировано, что при недостаточной укомплектованности экипажа процент несчастных случаев разительно повышается.“Нехватка рабочей силы также остается серьезной проблемой, поскольку 85% компаний жалуются на трудности с наймом, обучением и удержанием сотрудников, — поделилась президент и геополитический аналитик компании Scarab Rising Ирина Цукерман. — Более того, 32% заявили, что кадровые проблемы мешают им своевременно выполнять контракты. Поэтому, если логистические проблемы решить не удастся, надежда на создание достаточно большого флота первоклассных атомных авианосцев едва ли осуществится”.Еще одна проблема - острая нехватка верфей, необходимых для строительства и обслуживания кораблей. Автор подчеркивает, что ситуация начала ухудшаться после карантина, однако на сегодняшний день достигла беспрецедентного масштаба. “Меня это тревожит", — рассказал военно-морской аналитик Бюджетного управления Конгресса Эрик Лабс агентству Ассошиэйтед Пресс. "Я не вижу быстрого и простого способа решить эту проблему. Нам потребовалось много времени, чтобы просто осознать ее масштаб”, - заключил эксперт.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша, военный флот, нехватка рабочей силы, вмс сша
США, военный флот, нехватка рабочей силы, ВМС США
У ВМС США нашли ахиллесову пяту. На решение проблемы уйдут десятилетия
TNI: ВМС США столкнулись с серьезной нехваткой личного состава
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Морские силы США "ужались" до минимальных размеров со времен Первой мировой войны. В рядах наблюдается серьезная нехватка кадров, Вашингтон едва поддерживает существующий флот, сообщает издание TNI
.
ВМС Штатов столкнулись с рядом неприятностей, которые ставят под угрозу дальнейшее существование флота. Так, одной из наиболее масштабных проблем является нехватка кадров и личного состава кораблей. Это, в свою очередь, приводит к неспособности экипажей поддерживать эксплуатационные стандарты и необходимый уровень безопасности. Американский флот просто не успевает выполнять все необходимые миссии, так как не хватает ни кораблей, ни людей, следует из статьи.
Растущая нехватка состава привела к смягчению требований к новобранцам, однако и это не принесло ожидаемых успехов в наборе. В связи с недостаточным количеством людей корабли американского ВМФ вынуждены выходить в плавания лишь с 84% экипажа. Это сказывается на эффективности работы команды, а также ее безопасности - зафиксировано, что при недостаточной укомплектованности экипажа процент несчастных случаев разительно повышается.
“Нехватка рабочей силы также остается серьезной проблемой, поскольку 85% компаний жалуются на трудности с наймом, обучением и удержанием сотрудников, — поделилась президент и геополитический аналитик компании Scarab Rising Ирина Цукерман. — Более того, 32% заявили, что кадровые проблемы мешают им своевременно выполнять контракты. Поэтому, если логистические проблемы решить не удастся, надежда на создание достаточно большого флота первоклассных атомных авианосцев едва ли осуществится”.
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Еще одна проблема - острая нехватка верфей, необходимых для строительства и обслуживания кораблей. Автор подчеркивает, что ситуация начала ухудшаться после карантина, однако на сегодняшний день достигла беспрецедентного масштаба.
“Меня это тревожит", — рассказал военно-морской аналитик Бюджетного управления Конгресса Эрик Лабс агентству Ассошиэйтед Пресс. "Я не вижу быстрого и простого способа решить эту проблему. Нам потребовалось много времени, чтобы просто осознать ее масштаб”, - заключил эксперт.
Полный текст читайте на ИноСМИ