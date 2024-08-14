https://1prime.ru/20240814/vooruzhenie-850890063.html
США отстают от России в производстве вооружений, сообщили СМИ
США отстают от России в производстве вооружений, сообщили СМИ - 14.08.2024, ПРАЙМ
США отстают от России в производстве вооружений, сообщили СМИ
США отстают от России в объемах производства вооружений, поскольку в оборонной отрасли ориентируются по большей части на прибыль, пишет американский... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T18:39+0300
2024-08-14T18:39+0300
2024-08-14T18:39+0300
вооружения
россия
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производство боеприпасов
производство вооружений
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. США отстают от России в объемах производства вооружений, поскольку в оборонной отрасли ориентируются по большей части на прибыль, пишет американский аналитический журнал Responsible Statecraft. В материале говорится, что Россия превосходит все страны НАТО и США по количеству производимых боеприпасов, ракет и танков. Автор статьи связывает это с тем, что США и их союзники по НАТО ведут военный конфликт, "который они хотели бы выиграть", в то время как Россия ведет военный конфликт, который для нее является "экзистенциальным", в котором она должна одержать победу. "Следовательно, для Пентагона и американских оборонных подрядчиков все идет как обычно - прибыль и доходы являются главной заботой", - говорится в материале журнала. При этом отмечается, что подрядчики отстают от графика и превышают оговоренный бюджет. "Если все пойдет по плану, к концу 2025 года США и их союзники по НАТО смогут производить около 2 миллионов снарядов калибра 155 миллиметров в год. Это покажется не столь впечатляющим, если учесть, что с начала войны и до сегодняшнего дня Россия уже увеличила общее годовое производство артиллерийских снарядов до трех миллионов единиц", - говорится в материале. Responsible Statecraft подчеркивает, что несмотря на план американской армии увеличить к 2025 году производство снарядов калибра 155 миллиметров до 100 тысяч единиц в месяц, к этому времени Украина уже может проиграть в военном конфликте. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что специальная военная операция является вопросом экзистенциальным для нашей страны, для всего нашего народа и лично для президента. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, сша, производство боеприпасов, производство вооружений
Вооружения, РОССИЯ, США, производство боеприпасов, производство вооружений
США отстают от России в производстве вооружений, сообщили СМИ
RS: США отстают от РФ в производстве вооружений, концентрируясь на прибыли
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. США отстают от России в объемах производства вооружений, поскольку в оборонной отрасли ориентируются по большей части на прибыль, пишет американский аналитический журнал Responsible Statecraft.
В материале говорится, что Россия превосходит все страны НАТО и США по количеству производимых боеприпасов, ракет и танков. Автор статьи связывает это с тем, что США и их союзники по НАТО ведут военный конфликт, "который они хотели бы выиграть", в то время как Россия ведет военный конфликт, который для нее является "экзистенциальным", в котором она должна одержать победу.
"Следовательно, для Пентагона и американских оборонных подрядчиков все идет как обычно - прибыль и доходы являются главной заботой", - говорится в материале журнала. При этом отмечается, что подрядчики отстают от графика и превышают оговоренный бюджет.
"Если все пойдет по плану, к концу 2025 года США и их союзники по НАТО смогут производить около 2 миллионов снарядов калибра 155 миллиметров в год. Это покажется не столь впечатляющим, если учесть, что с начала войны и до сегодняшнего дня Россия уже увеличила общее годовое производство артиллерийских снарядов до трех миллионов единиц", - говорится в материале.
Responsible Statecraft подчеркивает, что несмотря на план американской армии увеличить к 2025 году производство снарядов калибра 155 миллиметров до 100 тысяч единиц в месяц, к этому времени Украина уже может проиграть в военном конфликте.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что специальная военная операция является вопросом экзистенциальным для нашей страны, для всего нашего народа и лично для президента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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