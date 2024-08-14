https://1prime.ru/20240814/vor-850877215.html

"Яйцо" и "бутылка": воры придумали новые способы угнать автомобиль

"Яйцо" и "бутылка": воры придумали новые способы угнать автомобиль - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Яйцо" и "бутылка": воры придумали новые способы угнать автомобиль

Автомобильные воры ежегодно совершенствуют свои методы по угону транспортных средств. Если раньше операция требовала тщательной подготовки и дорогостоящего... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T12:49+0300

2024-08-14T12:49+0300

2024-08-14T12:49+0300

угон

воровство

россия

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Автомобильные воры ежегодно совершенствуют свои методы по угону транспортных средств. Если раньше операция требовала тщательной подготовки и дорогостоящего оборудования, то теперь схемы стали проще и эффективнее, рассказали в ГИБДД изданию "SpeedMe". Одним из способов угона, активно набирающим популярность, является метод "яйцо". Перед началом своей операции вор выбирает на парковке авто-"жертву" и ждет, пока водитель сядет в автомобиль, чтобы начать движение. Как только он трогается, злоумышленник бросает в лобовое и заднее стекла сырое яйцо, которое, разбиваясь, растекается по поверхности. Главная ошибка водителя заключается в том, что он может инстинктивно включить дворники, чтобы очистить стекло, однако склизкая консистенция сырого яйца таким образом лишь еще больше размажется по поверхности. В этот момент жертва будет вынуждена покинуть автомобиль, чтобы самостоятельно убрать загрязнение. Именно тогда вор сможет схватить личные вещи, оставленные в открытом салоне, или, что хуже, завести автомобиль и уехать.Схема "яйца" схожа с другим методом, который называется "бутылка". Так, злоумышленники привязывают пустую бутылку к заднему колесу автомобиля. При движении автомобиль наезжает на нее, а шум привлекает внимание водителя. Когда владелец авто покидает свое место, чтобы посмотреть на источник звука, вор забирается в открытый автомобиль и уезжает.Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности. Инспекторы ГИБДД советуют сохранять бдительность и внимательно относиться к непредвиденным ситуациям. При выходе из автомобиля даже на несколько минут необходимо запирать двери и следить за происходящим вокруг, предупреждают специалисты.

https://1prime.ru/20240814/avto-850875825.html

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угон, воровство, россия