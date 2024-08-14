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"Удвоил прибыль". СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине - 14.08.2024, ПРАЙМ
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"Удвоил прибыль". СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине
"Удвоил прибыль". СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Удвоил прибыль". СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине
Военно-промышленные предприятия Запада - главные выгодоприобретатели украинского конфликта. Такое мнение в материале для издания InfoBRICS высказал аналитик... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T08:50+0300
2024-08-14T08:50+0300
экономика
запад
впк
украина
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Военно-промышленные предприятия Запада - главные выгодоприобретатели украинского конфликта. Такое мнение в материале для издания InfoBRICS высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.В качестве примера он привел немецкий концерн Rheinmetall, поставляющий свою продукцию Киеву и недавно распространивший информацию об увеличении своей прибыли на 91%.Как отметил аналитик, "можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall".До начала СВО инвестиции этого предприятия в оборонный сектор значительно снизились – основную прибыль Rheinmetall получал за счет продаж деталей для автопрома.В итоге Лейрос приходит к выводу, что в действительности военные ВСУ погибают не за свободу и демократию, а ради того, чтобы предприятия наподобие Rhinemetall существенно увеличили доходы.По словам аналитика, когда на кону стоят огромные суммы, государства Запада сами становятся заинтересованными в крупных инвестициях в оборонный сектор."Компании, производящие оружие, не хотят, чтобы боевые действия прекратились", — заключил Лейрос.
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запад, впк, украина
Экономика, ЗАПАД, ВПК, УКРАИНА
08:50 14.08.2024
 
"Удвоил прибыль". СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине

InfoBRICS: ВПК Запада – главный выгодоприобретатель конфликта на Украине

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Военно-промышленные предприятия Запада - главные выгодоприобретатели украинского конфликта. Такое мнение в материале для издания InfoBRICS высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
В качестве примера он привел немецкий концерн Rheinmetall, поставляющий свою продукцию Киеву и недавно распространивший информацию об увеличении своей прибыли на 91%.
Как отметил аналитик, "можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall".
До начала СВО инвестиции этого предприятия в оборонный сектор значительно снизились – основную прибыль Rheinmetall получал за счет продаж деталей для автопрома.
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В итоге Лейрос приходит к выводу, что в действительности военные ВСУ погибают не за свободу и демократию, а ради того, чтобы предприятия наподобие Rhinemetall существенно увеличили доходы.
По словам аналитика, когда на кону стоят огромные суммы, государства Запада сами становятся заинтересованными в крупных инвестициях в оборонный сектор.
"Компании, производящие оружие, не хотят, чтобы боевые действия прекратились", — заключил Лейрос.
 
ЭкономикаЗАПАДВПКУКРАИНА
 
 
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