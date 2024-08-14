https://1prime.ru/20240814/vpk-850869366.html

"Удвоил прибыль". СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине

"Удвоил прибыль". СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Удвоил прибыль". СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине

Военно-промышленные предприятия Запада - главные выгодоприобретатели украинского конфликта. Такое мнение в материале для издания InfoBRICS высказал аналитик... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T08:50+0300

2024-08-14T08:50+0300

2024-08-14T08:50+0300

экономика

запад

впк

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Военно-промышленные предприятия Запада - главные выгодоприобретатели украинского конфликта. Такое мнение в материале для издания InfoBRICS высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.В качестве примера он привел немецкий концерн Rheinmetall, поставляющий свою продукцию Киеву и недавно распространивший информацию об увеличении своей прибыли на 91%.Как отметил аналитик, "можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall".До начала СВО инвестиции этого предприятия в оборонный сектор значительно снизились – основную прибыль Rheinmetall получал за счет продаж деталей для автопрома.В итоге Лейрос приходит к выводу, что в действительности военные ВСУ погибают не за свободу и демократию, а ради того, чтобы предприятия наподобие Rhinemetall существенно увеличили доходы.По словам аналитика, когда на кону стоят огромные суммы, государства Запада сами становятся заинтересованными в крупных инвестициях в оборонный сектор."Компании, производящие оружие, не хотят, чтобы боевые действия прекратились", — заключил Лейрос.

https://1prime.ru/20240730/kongress-850552520.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, впк, украина