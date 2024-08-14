https://1prime.ru/20240814/vyplata-850875240.html
Пострадавшим в Курской области выплатят 25 тысяч рублей
Пострадавшим в Курской области выплатят 25 тысяч рублей - 14.08.2024, ПРАЙМ
Пострадавшим в Курской области выплатят 25 тысяч рублей
Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят 25 тысяч рублей, заявили в правительстве. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:37+0300
2024-08-14T11:37+0300
2024-08-14T11:37+0300
единовременные выплаты
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850827860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_335aa69db1043a402a709f64bfd840e5.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят 25 тысяч рублей, заявили в правительстве. "Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей", - следует из сообщения. Ранее также стало известно, что единовременная материальная помощь в регионе составит 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества куряне получат 75 тысяч рублей, а при полной утрате выплату в размере 150 тысяч рублей. В пресс-службе МЧС заявили, что в области установлена чрезвычайная ситуация федерального характера.В среду, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что днем ранее, 6 августа, в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
https://1prime.ru/20240814/ataka-850872677.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850827860_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad7cebfd01d07fbef6639627d32e2e82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единовременные выплаты, пострадавшие
единовременные выплаты, пострадавшие
Пострадавшим в Курской области выплатят 25 тысяч рублей
Кабмин: пострадавшие в Курской области единовременно получат 25 тысяч рублей
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят 25 тысяч рублей, заявили в правительстве.
"Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей", - следует из сообщения.
Ранее также стало известно, что единовременная материальная помощь в регионе составит 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества куряне получат 75 тысяч рублей, а при полной утрате выплату в размере 150 тысяч рублей. В пресс-службе МЧС заявили, что в области установлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
В среду, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что днем ранее, 6 августа, в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.