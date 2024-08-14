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Пострадавшим в Курской области выплатят 25 тысяч рублей

Пострадавшим в Курской области выплатят 25 тысяч рублей - 14.08.2024, ПРАЙМ

Пострадавшим в Курской области выплатят 25 тысяч рублей

Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят 25 тысяч рублей, заявили в правительстве. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T11:37+0300

2024-08-14T11:37+0300

2024-08-14T11:37+0300

единовременные выплаты

пострадавшие

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят 25 тысяч рублей, заявили в правительстве. "Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей", - следует из сообщения. Ранее также стало известно, что единовременная материальная помощь в регионе составит 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества куряне получат 75 тысяч рублей, а при полной утрате выплату в размере 150 тысяч рублей. В пресс-службе МЧС заявили, что в области установлена чрезвычайная ситуация федерального характера.В среду, 7 августа, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что днем ранее, 6 августа, в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

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единовременные выплаты, пострадавшие