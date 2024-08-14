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Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области
Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области
На единовременные выплаты пострадавшим жителям Курской области будет направлено 600 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте кабмина. | 14.08.2024, ПРАЙМ
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правительство рф
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На единовременные выплаты пострадавшим жителям Курской области будет направлено 600 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте кабмина."Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Распоряжение об этом подписано", - уточняется в сообщении.
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правительство рф
Правительство РФ
10:10 14.08.2024 (обновлено: 10:13 14.08.2024)
 
Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

Правительство выделит 600 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий в Новосибирске
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На единовременные выплаты пострадавшим жителям Курской области будет направлено 600 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте кабмина.
"Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Распоряжение об этом подписано", - уточняется в сообщении.
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