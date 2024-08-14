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Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области
Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области
На единовременные выплаты пострадавшим жителям Курской области будет направлено 600 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте кабмина. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T10:10+0300
2024-08-14T10:10+0300
2024-08-14T10:13+0300
правительство рф
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На единовременные выплаты пострадавшим жителям Курской области будет направлено 600 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте кабмина."Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Распоряжение об этом подписано", - уточняется в сообщении.
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правительство рф
Кабмин направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области
Правительство выделит 600 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На единовременные выплаты пострадавшим жителям Курской области будет направлено 600 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте кабмина.
"Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Распоряжение об этом подписано", - уточняется в сообщении.
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