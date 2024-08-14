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Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств - 14.08.2024, ПРАЙМ
Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:49+0300
2024-08-14T14:49+0300
2024-08-14T14:49+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. В 2021 году компания запустила продажу безрецептурных лекарств в тестовом режиме. Их могли купить только жители Москвы и Московской области. "Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей России. Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача", - сообщили в компании в среду. Продавать такую продукцию на маркетплейсе селлеры смогут только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами, после тщательной проверки площадкой таких документов. Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. "Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем", - пояснили в компании. Там добавили, что компания постоянно проверяет онлайн-витрину и следит за недопущением в продажу товаров, запрещенных законодательством и правилами платформы.
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wildberries, лекарства
Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств по всей России
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании.
В 2021 году компания запустила продажу безрецептурных лекарств в тестовом режиме. Их могли купить только жители Москвы и Московской области.
"Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей России. Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача", - сообщили в компании в среду.
Продавать такую продукцию на маркетплейсе селлеры смогут только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами, после тщательной проверки площадкой таких документов. Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. "Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем", - пояснили в компании.
Там добавили, что компания постоянно проверяет онлайн-витрину и следит за недопущением в продажу товаров, запрещенных законодательством и правилами платформы.