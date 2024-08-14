Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/wildberries-850880816.html
Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств - 14.08.2024, ПРАЙМ
Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:49+0300
2024-08-14T14:49+0300
wildberries
лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. В 2021 году компания запустила продажу безрецептурных лекарств в тестовом режиме. Их могли купить только жители Москвы и Московской области. "Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей России. Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача", - сообщили в компании в среду. Продавать такую продукцию на маркетплейсе селлеры смогут только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами, после тщательной проверки площадкой таких документов. Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. "Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем", - пояснили в компании. Там добавили, что компания постоянно проверяет онлайн-витрину и следит за недопущением в продажу товаров, запрещенных законодательством и правилами платформы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_4682d561fb35f39025cb2967473239c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries, лекарства
Wildberries, лекарства
14:49 14.08.2024
 
Wildberries запустит продажу безрецептурных лекарств

Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств по всей России

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании.
В 2021 году компания запустила продажу безрецептурных лекарств в тестовом режиме. Их могли купить только жители Москвы и Московской области.
"Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей России. Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача", - сообщили в компании в среду.
Продавать такую продукцию на маркетплейсе селлеры смогут только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами, после тщательной проверки площадкой таких документов. Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. "Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем", - пояснили в компании.
Там добавили, что компания постоянно проверяет онлайн-витрину и следит за недопущением в продажу товаров, запрещенных законодательством и правилами платформы.
 
Wildberriesлекарства
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала