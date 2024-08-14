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Ввод жилья в России за семь месяцев вырос на 3,4 процента

Ввод жилья в России за семь месяцев вырос на 3,4 процента - 14.08.2024, ПРАЙМ

Ввод жилья в России за семь месяцев вырос на 3,4 процента

Ввод жилья в России в январе-июле 2024 года вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3,4% - до 62,06 миллиона квадратных метров,... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T19:17+0300

2024-08-14T19:17+0300

2024-08-14T19:17+0300

экономика

россия

росстат

строительство

ввод жилья

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-июле 2024 года вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3,4% - до 62,06 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В июле этого года в стране было построено 8,6 миллиона квадратных метров, что на 9,5% больше, чем годом ранее. При этом населением, по данным ведомства, за семь месяцев года было возведено 43,6 миллиона квадратных метров. Прирост в индивидуальном жилищном строительстве таким образом составил 23,4% к соответствующему периоду 2023 года. Среди регионов наибольшие объемы жилищного строительства в январе-мае продемонстрировали Московская область (6,9 миллиона квадратных метров, плюс 2,1%), Краснодарский край (3,7 миллиона квадратных метров, минус 8,1%), Татарстан (2,6 миллиона квадратных метров, плюс 3,6%), Ленинградская область (2,6 миллиона квадратных метров, плюс 7,8%) и Дагестан (2,26 миллиона квадратных метров, пятикратный рост). В Москве, как указывается в материалах Росстата, в январе-июле ввод жилья сократился на 36,3% - до 2,24 миллиона "квадратов", в Петербурге показатель снизился на 27,5% - до 1,6 миллиона "квадратов".

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россия, росстат, строительство, ввод жилья