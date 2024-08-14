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Путин назвал сроки сдачи двух новых паромов для Калининграда
Путин назвал сроки сдачи двух новых паромов для Калининграда - 14.08.2024, ПРАЙМ
Путин назвал сроки сдачи двух новых паромов для Калининграда
В конце 2028 года на заводе "Звезда" должны сдать в работу очередной паром для Калининграда, еще один - в 2029 году. Об этом на встрече с врио Калининградской... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:50+0300
2024-08-14T13:50+0300
2024-08-14T13:50+0300
россия
калининград
владимир путин
завод "звезда"
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В конце 2028 года на заводе "Звезда" должны сдать в работу очередной паром для Калининграда, еще один - в 2029 году. Об этом на встрече с врио Калининградской области Алексеем Беспрозванных заявил президент Владимир Путин. "Морские перевозки - это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов", - отметил глава государства. Ущерб от ограничений сухопутного транзита в Калининградскую область через Литву составляет почти два миллиарда рублей в год, рассказывал в конце 2023-го Антон Алиханов, занимавший тогда пост губернатора. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах
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россия, калининград, владимир путин, завод "звезда"
РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Владимир Путин, завод "Звезда"
Путин назвал сроки сдачи двух новых паромов для Калининграда
Путин: в конце 2028 г на заводе "Звезда" сдадут очередной паром для Калининграда