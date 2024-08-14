https://1prime.ru/20240814/zvezda--850879444.html

Путин назвал сроки сдачи двух новых паромов для Калининграда

Путин назвал сроки сдачи двух новых паромов для Калининграда - 14.08.2024, ПРАЙМ

Путин назвал сроки сдачи двух новых паромов для Калининграда

В конце 2028 года на заводе "Звезда" должны сдать в работу очередной паром для Калининграда, еще один - в 2029 году. Об этом на встрече с врио Калининградской... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T13:50+0300

2024-08-14T13:50+0300

2024-08-14T13:50+0300

россия

калининград

владимир путин

завод "звезда"

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В конце 2028 года на заводе "Звезда" должны сдать в работу очередной паром для Калининграда, еще один - в 2029 году. Об этом на встрече с врио Калининградской области Алексеем Беспрозванных заявил президент Владимир Путин. "Морские перевозки - это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов", - отметил глава государства. Ущерб от ограничений сухопутного транзита в Калининградскую область через Литву составляет почти два миллиарда рублей в год, рассказывал в конце 2023-го Антон Алиханов, занимавший тогда пост губернатора. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах

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калининград

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россия, калининград, владимир путин, завод "звезда"