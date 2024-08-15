https://1prime.ru/20240815/aeroflot-850917732.html
"Аэрофлот" разрешил жителям Курской и Белгородской областей поменять билеты
"Аэрофлот" разрешил жителям Курской и Белгородской областей поменять билеты - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" разрешил жителям Курской и Белгородской областей поменять билеты
"Аэрофлот" разрешил пассажирам из Курской и Белгородской областей бесплатно переоформить билеты на другие даты. Об этом сказано в официальном Telegram-канале... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T21:03+0300
2024-08-15T21:03+0300
2024-08-15T21:20+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" разрешил пассажирам из Курской и Белгородской областей бесплатно переоформить билеты на другие даты. Об этом сказано в официальном Telegram-канале авиакомпании. "Аэрофлот" предоставляет возможность для пассажиров, проживающих в Курской и Белгородской областях, бесплатно переоформить авиабилет с сохранением маршрута на любую другую дату или осуществить вынужденный возврат стоимости перевозки (в том числе, в ситуации вынужденной неявки на рейс) в течение срока действия авиабилета", — говорится в публикации. Авиаперевозчик уточнил, что использовать данное право могут пассажиры из Белгородской и Курской областей с авиабилетами по всей его маршрутной сети, оформленными до 7 августа 2024 года, на рейсы с датой вылета в период с 7 августа по 6 сентября включительно, уточнили в авиакомпании. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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аэрофлот, белгородская область, авиабилеты
Происшествия, Аэрофлот, Белгородская область, авиабилеты
"Аэрофлот" разрешил жителям Курской и Белгородской областей поменять билеты
"Аэрофлот" разрешил жителям Курской и Белгородской областей переоформить билеты
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" разрешил пассажирам из Курской и Белгородской областей бесплатно переоформить билеты на другие даты. Об этом сказано в официальном Telegram-канале авиакомпании.
"Аэрофлот" предоставляет возможность для пассажиров, проживающих в Курской и Белгородской областях, бесплатно переоформить авиабилет с сохранением маршрута на любую другую дату или осуществить вынужденный возврат стоимости перевозки (в том числе, в ситуации вынужденной неявки на рейс) в течение срока действия авиабилета", — говорится в публикации.
Авиаперевозчик уточнил, что использовать данное право могут пассажиры из Белгородской и Курской областей с авиабилетами по всей его маршрутной сети, оформленными до 7 августа 2024 года, на рейсы с датой вылета в период с 7 августа по 6 сентября включительно, уточнили в авиакомпании.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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