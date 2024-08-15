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Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области - 15.08.2024, ПРАЙМ

Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в течение... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T21:16+0300

2024-08-15T21:16+0300

2024-08-15T21:56+0300

происшествия

россия

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в течение четверга бойцы возглавляемого им подразделения и второй бригады спецназа уничтожили зашедшие на территорию Курской области танки, боевые бронированные машины, бронетранспортеры и личный состав ВСУ. По его словам, день у российских бойцов "опять удался очень насыщенный". В общей сложности 15 августа "нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже два танка, пять ББМ, значит, два БТР, два пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено". "И работа продолжается по настоящее время", — отметил он. Видео опубликованном в Telegram-канале Алаудинова в четверг вечером . Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

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россия, всу, потери