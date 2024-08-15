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Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области - 15.08.2024, ПРАЙМ
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в течение... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T21:16+0300
2024-08-15T21:56+0300
происшествия
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в течение четверга бойцы возглавляемого им подразделения и второй бригады спецназа уничтожили зашедшие на территорию Курской области танки, боевые бронированные машины, бронетранспортеры и личный состав ВСУ. По его словам, день у российских бойцов "опять удался очень насыщенный". В общей сложности 15 августа "нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже два танка, пять ББМ, значит, два БТР, два пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено". "И работа продолжается по настоящее время", — отметил он. Видео опубликованном в Telegram-канале Алаудинова в четверг вечером . Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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россия, всу, потери
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ, потери
21:16 15.08.2024 (обновлено: 21:56 15.08.2024)
 
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Алаудинов: спецназ в Курской области за четверг подбил два танка и пять ББМ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в течение четверга бойцы возглавляемого им подразделения и второй бригады спецназа уничтожили зашедшие на территорию Курской области танки, боевые бронированные машины, бронетранспортеры и личный состав ВСУ.
По его словам, день у российских бойцов "опять удался очень насыщенный". В общей сложности 15 августа "нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже два танка, пять ББМ, значит, два БТР, два пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено".
"И работа продолжается по настоящее время", — отметил он. Видео опубликованном в Telegram-канале Алаудинова в четверг вечером .
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
Лондон признал участие Challenger 2 в атаке на Курскую область, пишут СМИ
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ПроисшествияРОССИЯВСУпотери
 
 
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