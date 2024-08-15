Цены рухнули: российские алмазы озадачили весь рынок

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бриллианты на мировых биржах подешевели до пятилетнего минимума. На бирже IDEX они торгуются на 6% дешевле, чем в начале 2024 года. Сейчас цены сопоставимы с уровнями января 2020 года.Падение стоимости бриллиантов напрямую связано с попытками стран "большой семерки" и ЕС взять под контроль рынок бриллиантовой продукции, придумывая всевозможные механизмы, включая особую сертификацию камней.Отслеживание российских алмазов по новым правилам увеличило затраты дилеров и сроки проведения сделок. Рентабельность бизнеса упала, и вкупе с общемировым снижением спроса это заложило настоящую "ценовую бомбу". А ведь еще в момент обсуждения санкций крупнейшие игроки предупреждали – они окажутся губительными для алмазодобывающей и перерабатывающей отрасли в целом.Все произошло следующим образом. Как только стало известно о планах ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных минералов, компании-производители и финансовые учреждения, у которых в наличии благородные камни, стали избавляться от них, тем самым, перегревая товарной продукцией ювелирный рынок на глобальном уровне.При этом нужно знать, что драгоценные камни используются не только для украшений, но и в финансовых целях. Для банковских учреждений и ломбардов они являются удобным гарантийным инструментом обеспечения выдаваемых ими кредитных ресурсов в виде залога. После резкого снижения стоимости бриллиантов возвращать залог стало невыгодно, так как полученные деньги можно потратить с большей пользой. Например, купив еще камней по низкой цене, или вложив в другие инструменты.Таким образом, ограничения на российские алмазы, как и все, что придумывают против России недружественные страны, оборачивается против самих инициаторов.Полагаю, что в краткосрочной перспективе рынок бриллиантовой продукции продолжит лихорадить. На долгосрочную перспективу, вопреки недружественным России странам, производители драгоценных камней выработают приемлемую стратегию развития рынка, адекватного ценообразования и стоимость выровняется.При этом непроработанные странами "золотого миллиарда" меры послужат тому, что мировой рынок драгоценных камней разделится на две части.Первая часть изделий, которая будет поставляться в США, ЕС и поддерживающие их страны – с наличием требуемой документации.Вторая часть продукции будет поступать на Ближний Восток, в страны Азии и Африки, которые отдают предпочтение качеству приобретаемой продукции. А все остальное у них на втором плане.Особо необходимо выделить, что всем ключевым игрокам отрасли придется договариваться с российскими производителями, так как порядка 35% алмазного рынка в мире насыщается высококачественным сырьем из России. Иное ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе не представляется возможным.Автор - Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бриллианты на мировых биржах подешевели до пятилетнего минимума. На бирже IDEX они торгуются на 6% дешевле, чем в начале 2024 года. Сейчас цены сопоставимы с уровнями января 2020 года.
Падение стоимости бриллиантов напрямую связано с попытками стран "большой семерки" и ЕС взять под контроль рынок бриллиантовой продукции, придумывая всевозможные механизмы, включая особую сертификацию камней.
Отслеживание российских алмазов по новым правилам увеличило затраты дилеров и сроки проведения сделок. Рентабельность бизнеса упала, и вкупе с общемировым снижением спроса это заложило настоящую "ценовую бомбу". А ведь еще в момент обсуждения санкций крупнейшие игроки предупреждали – они окажутся губительными для алмазодобывающей и перерабатывающей отрасли в целом.
Все произошло следующим образом. Как только стало известно о планах ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных минералов, компании-производители и финансовые учреждения, у которых в наличии благородные камни, стали избавляться от них, тем самым, перегревая товарной продукцией ювелирный рынок на глобальном уровне.
При этом нужно знать, что драгоценные камни используются не только для украшений, но и в финансовых целях. Для банковских учреждений и ломбардов они являются удобным гарантийным инструментом обеспечения выдаваемых ими кредитных ресурсов в виде залога. После резкого снижения стоимости бриллиантов возвращать залог стало невыгодно, так как полученные деньги можно потратить с большей пользой. Например, купив еще камней по низкой цене, или вложив в другие инструменты.
Таким образом, ограничения на российские алмазы, как и все, что придумывают против России недружественные страны, оборачивается против самих инициаторов.
Полагаю, что в краткосрочной перспективе рынок бриллиантовой продукции продолжит лихорадить. На долгосрочную перспективу, вопреки недружественным России странам, производители драгоценных камней выработают приемлемую стратегию развития рынка, адекватного ценообразования и стоимость выровняется.
При этом непроработанные странами "золотого миллиарда" меры послужат тому, что мировой рынок драгоценных камней разделится на две части.
Первая часть изделий, которая будет поставляться в США, ЕС и поддерживающие их страны – с наличием требуемой документации.
Вторая часть продукции будет поступать на Ближний Восток, в страны Азии и Африки, которые отдают предпочтение качеству приобретаемой продукции. А все остальное у них на втором плане.
Особо необходимо выделить, что всем ключевым игрокам отрасли придется договариваться с российскими производителями, так как порядка 35% алмазного рынка в мире насыщается высококачественным сырьем из России. Иное ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе не представляется возможным.
Автор - Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН
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