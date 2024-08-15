Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены рухнули: российские алмазы озадачили весь рынок - 15.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240815/almazy-850877050.html
Цены рухнули: российские алмазы озадачили весь рынок
Цены рухнули: российские алмазы озадачили весь рынок - 15.08.2024, ПРАЙМ
Цены рухнули: российские алмазы озадачили весь рынок
Бриллианты на мировых биржах подешевели до пятилетнего минимума. На бирже IDEX они торгуются на 6% дешевле, чем в начале 2024 года. Сейчас цены сопоставимы с... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T08:00+0300
2024-08-15T08:00+0300
мнения аналитиков
хаджимурад белхароев
российские алмазы
торговля алмазами
цена на алмазы
экспорт российских алмазов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850877050.jpg?1723698001
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бриллианты на мировых биржах подешевели до пятилетнего минимума. На бирже IDEX они торгуются на 6% дешевле, чем в начале 2024 года. Сейчас цены сопоставимы с уровнями января 2020 года.Падение стоимости бриллиантов напрямую связано с попытками стран "большой семерки" и ЕС взять под контроль рынок бриллиантовой продукции, придумывая всевозможные механизмы, включая особую сертификацию камней.Отслеживание российских алмазов по новым правилам увеличило затраты дилеров и сроки проведения сделок. Рентабельность бизнеса упала, и вкупе с общемировым снижением спроса это заложило настоящую "ценовую бомбу". А ведь еще в момент обсуждения санкций крупнейшие игроки предупреждали – они окажутся губительными для алмазодобывающей и перерабатывающей отрасли в целом.Все произошло следующим образом. Как только стало известно о планах ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных минералов, компании-производители и финансовые учреждения, у которых в наличии благородные камни, стали избавляться от них, тем самым, перегревая товарной продукцией ювелирный рынок на глобальном уровне.При этом нужно знать, что драгоценные камни используются не только для украшений, но и в финансовых целях. Для банковских учреждений и ломбардов они являются удобным гарантийным инструментом обеспечения выдаваемых ими кредитных ресурсов в виде залога. После резкого снижения стоимости бриллиантов возвращать залог стало невыгодно, так как полученные деньги можно потратить с большей пользой. Например, купив еще камней по низкой цене, или вложив в другие инструменты.Таким образом, ограничения на российские алмазы, как и все, что придумывают против России недружественные страны, оборачивается против самих инициаторов.Полагаю, что в краткосрочной перспективе рынок бриллиантовой продукции продолжит лихорадить. На долгосрочную перспективу, вопреки недружественным России странам, производители драгоценных камней выработают приемлемую стратегию развития рынка, адекватного ценообразования и стоимость выровняется.При этом непроработанные странами "золотого миллиарда" меры послужат тому, что мировой рынок драгоценных камней разделится на две части.Первая часть изделий, которая будет поставляться в США, ЕС и поддерживающие их страны – с наличием требуемой документации.Вторая часть продукции будет поступать на Ближний Восток, в страны Азии и Африки, которые отдают предпочтение качеству приобретаемой продукции. А все остальное у них на втором плане.Особо необходимо выделить, что всем ключевым игрокам отрасли придется договариваться с российскими производителями, так как порядка 35% алмазного рынка в мире насыщается высококачественным сырьем из России. Иное ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе не представляется возможным.Автор - Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Хаджимурад Белхароев
https://cdnn.1prime.ru/img/84238/22/842382232_0:0:914:914_100x100_80_0_0_59579ffd185eb3c9e10d2fba977a9d14.jpg
Хаджимурад Белхароев
https://cdnn.1prime.ru/img/84238/22/842382232_0:0:914:914_100x100_80_0_0_59579ffd185eb3c9e10d2fba977a9d14.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, хаджимурад белхароев, российские алмазы, торговля алмазами, цена на алмазы, экспорт российских алмазов
Мнения аналитиков, Хаджимурад Белхароев, российские алмазы, торговля алмазами, цена на алмазы, экспорт российских алмазов
08:00 15.08.2024
 
Цены рухнули: российские алмазы озадачили весь рынок

Экономист Белхароев: индекс бриллиантов на мировом рынке упал до минимумов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Хаджимурад Белхароев, доцент программы Международная экономическая безопасность Института мировой экономики и бизнеса РУДН
Хаджимурад Белхароев
Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН
Все материалы
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бриллианты на мировых биржах подешевели до пятилетнего минимума. На бирже IDEX они торгуются на 6% дешевле, чем в начале 2024 года. Сейчас цены сопоставимы с уровнями января 2020 года.
Падение стоимости бриллиантов напрямую связано с попытками стран "большой семерки" и ЕС взять под контроль рынок бриллиантовой продукции, придумывая всевозможные механизмы, включая особую сертификацию камней.
Отслеживание российских алмазов по новым правилам увеличило затраты дилеров и сроки проведения сделок. Рентабельность бизнеса упала, и вкупе с общемировым снижением спроса это заложило настоящую "ценовую бомбу". А ведь еще в момент обсуждения санкций крупнейшие игроки предупреждали – они окажутся губительными для алмазодобывающей и перерабатывающей отрасли в целом.
Все произошло следующим образом. Как только стало известно о планах ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных минералов, компании-производители и финансовые учреждения, у которых в наличии благородные камни, стали избавляться от них, тем самым, перегревая товарной продукцией ювелирный рынок на глобальном уровне.
При этом нужно знать, что драгоценные камни используются не только для украшений, но и в финансовых целях. Для банковских учреждений и ломбардов они являются удобным гарантийным инструментом обеспечения выдаваемых ими кредитных ресурсов в виде залога. После резкого снижения стоимости бриллиантов возвращать залог стало невыгодно, так как полученные деньги можно потратить с большей пользой. Например, купив еще камней по низкой цене, или вложив в другие инструменты.
Таким образом, ограничения на российские алмазы, как и все, что придумывают против России недружественные страны, оборачивается против самих инициаторов.
Полагаю, что в краткосрочной перспективе рынок бриллиантовой продукции продолжит лихорадить. На долгосрочную перспективу, вопреки недружественным России странам, производители драгоценных камней выработают приемлемую стратегию развития рынка, адекватного ценообразования и стоимость выровняется.
При этом непроработанные странами "золотого миллиарда" меры послужат тому, что мировой рынок драгоценных камней разделится на две части.
Первая часть изделий, которая будет поставляться в США, ЕС и поддерживающие их страны – с наличием требуемой документации.
Вторая часть продукции будет поступать на Ближний Восток, в страны Азии и Африки, которые отдают предпочтение качеству приобретаемой продукции. А все остальное у них на втором плане.
Особо необходимо выделить, что всем ключевым игрокам отрасли придется договариваться с российскими производителями, так как порядка 35% алмазного рынка в мире насыщается высококачественным сырьем из России. Иное ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе не представляется возможным.
Автор - Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковХаджимурад Белхароевроссийские алмазыторговля алмазамицена на алмазыэкспорт российских алмазов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала