https://1prime.ru/20240815/analitika-850897907.html

Отступили от максимумов

Отступили от максимумов - 15.08.2024, ПРАЙМ

Отступили от максимумов

В среду в первой половине дня рынок обновил недельные максимумы по индексу Мосбиржи. Тем не менее во второй половине дня настроения ослабли и индекс Мосбиржи... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T09:24+0300

2024-08-15T09:24+0300

2024-08-15T09:24+0300

мнения аналитиков

росстат

банк россии

brent

татнефть

черкизово

ростелеком

интер рао

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В среду в первой половине дня рынок обновил недельные максимумы по индексу Мосбиржи. Тем не менее во второй половине дня настроения ослабли и индекс Мосбиржи завершил день снижением на 0,47%. Индекс РТС, наоборот, повысился на 2,47% на фоне укрепления рубля. Доходности ОФЗ немного подросла, индекс RGBI снизился на 0,1%.Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). Темпы роста ИПЦ с 6 по 12 августа составили 0,05% по сравнению с 0,00%, 0,08% и 0,11% в предыдущие три недели. Таким образом, годовая инфляция на 12 августа составила 9,07%, по сравнению с 9,02% неделей ранее.Банк России, в свою очередь, опубликовал собственную оценку инфляции за июль, согласно которой потребительские цены в прошлом месяце повысились на 1,14% по сравнению с ростом на 0,64% в июне, а годовая инфляция в июле повысилась до 9,13% с 8,59% в предыдущем месяце. Тем не менее в оценке регулятора внимание привлекает (и настораживает) сезонно-сглаженный показатель инфляции за июль, который составил 16,1% по сравнению с 9,13% в июне. Это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре, если инфляционная картина в августе не изменится заметно в лучшую сторону.Нефть Brent подешевела и торгуется вблизи $80 за баррель на фоне недельных данных о коммерческих запасах нефти в США, которые увеличились на 1,36 млн баррелей на прошлой неделе, в то время как эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.Совет директоров Татнефти и совет директоров Черкизово рекомендовали дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 38,2 рубля на одну акцию и 142,11 рубля на акцию соответственно.Выручка Ростелекома во II квартале 2024 года повысилась до 179,3 млрд рублей (на 9% по сравнению со II кварталом 2023 года), OIBDA – до 72,8 млрд (на 15%) и чистая прибыль до 13,6 млрд (на 43%). Ростелеком продолжает осваивать традиционные и выходит на новые цифровые рынки. Количество абонентов ШПД на оптике увеличилось на 7%, активных устройств пользователей видеосервиса Wink выросло в 1,5 раза. Компания планирует IPO РТК-ЦОД, подробности проведения которого могут предоставить импульс для повышения котировок акций Ростелекома.Выручка "Интер РАО" увеличилась в I полугодии почти на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 728 млрд руб. Чистая прибыль повысилась на 17% до 79,5 млрд руб. благодаря существенному росту процентных доходов, которые на фоне высоких ставок в экономике увеличились немногим более чем в два раза по сравнению с I полугодием прошлого года.

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2024

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

мнения аналитиков, росстат, банк россии, brent, татнефть, черкизово, ростелеком, интер рао