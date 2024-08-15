Доллар — поводырь рынка акций

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В среду Индексе Мосбиржи в моменте прибавлял 0,5%: был закрыт гэп 2 августа, обновлены максимумы месяца, на пике бенчмарк оказался у 2909 п. Но день закрыт в -0,8% у 2860 п.Причина такой волатильности — встряска на валютном рынке: сначала доллар и юань взлетали на максимумы за два месяца, но закрылись резким падением. Доллар потерял 3%, юань -1,2% и 11,94.Оценки и по рынку акций — тест 2900 п., и по инвалютам — завершение микроралли — оправдались. Пока действуют жесткий геополитический фактор и ДКП ЦБ, на рынке акций приходится следовать лишь за валютным курсом, но это временно.Сильнее рынка — акции Интер РАО (+1,6%). Отчетность за I полугодие достаточно сильная. Курс на бирже краткосрочно может подняться к 4 руб. А долгосрочно бумаги оцениваются в 5,8 руб., или почти +50% от текущих.Слабее индекса — акции застройщика ПИК (-3,8%). Бумаги отработали наш прежний локальный ориентир вверх выше 800 руб. и ушли в закономерную техническую коррекцию. Ничего удивительного. Курс упал на поддержку 780 руб., дальше сильно вниз может уже и не быть.
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В среду Индексе Мосбиржи в моменте прибавлял 0,5%: был закрыт гэп 2 августа, обновлены максимумы месяца, на пике бенчмарк оказался у 2909 п. Но день закрыт в -0,8% у 2860 п.
Причина такой волатильности — встряска на валютном рынке: сначала доллар и юань взлетали на максимумы за два месяца, но закрылись резким падением. Доллар потерял 3%, юань -1,2% и 11,94.
Оценки и по рынку акций — тест 2900 п., и по инвалютам — завершение микроралли — оправдались. Пока действуют жесткий геополитический фактор и ДКП ЦБ, на рынке акций приходится следовать лишь за валютным курсом, но это временно.
Сильнее рынка — акции Интер РАО (+1,6%). Отчетность за I полугодие достаточно сильная. Курс на бирже краткосрочно может подняться к 4 руб. А долгосрочно бумаги оцениваются в 5,8 руб., или почти +50% от текущих.
Слабее индекса — акции застройщика ПИК (-3,8%). Бумаги отработали наш прежний локальный ориентир вверх выше 800 руб. и ушли в закономерную техническую коррекцию. Ничего удивительного. Курс упал на поддержку 780 руб., дальше сильно вниз может уже и не быть.
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