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Доллар — поводырь рынка акций - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Доллар — поводырь рынка акций
Доллар — поводырь рынка акций - 15.08.2024, ПРАЙМ
Доллар — поводырь рынка акций
В среду Индексе Мосбиржи в моменте прибавлял 0,5%: был закрыт гэп 2 августа, обновлены максимумы месяца, на пике бенчмарк оказался у 2909 п. Но день закрыт в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T09:44+0300
2024-08-15T09:44+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
интер рао
пик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850898321.jpg?1723704270
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В среду Индексе Мосбиржи в моменте прибавлял 0,5%: был закрыт гэп 2 августа, обновлены максимумы месяца, на пике бенчмарк оказался у 2909 п. Но день закрыт в -0,8% у 2860 п.Причина такой волатильности — встряска на валютном рынке: сначала доллар и юань взлетали на максимумы за два месяца, но закрылись резким падением. Доллар потерял 3%, юань -1,2% и 11,94.Оценки и по рынку акций — тест 2900 п., и по инвалютам — завершение микроралли — оправдались. Пока действуют жесткий геополитический фактор и ДКП ЦБ, на рынке акций приходится следовать лишь за валютным курсом, но это временно.Сильнее рынка — акции Интер РАО (+1,6%). Отчетность за I полугодие достаточно сильная. Курс на бирже краткосрочно может подняться к 4 руб. А долгосрочно бумаги оцениваются в 5,8 руб., или почти +50% от текущих.Слабее индекса — акции застройщика ПИК (-3,8%). Бумаги отработали наш прежний локальный ориентир вверх выше 800 руб. и ушли в закономерную техническую коррекцию. Ничего удивительного. Курс упал на поддержку 780 руб., дальше сильно вниз может уже и не быть.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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4.7
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192
40
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40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, интер рао, пик
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Интер РАО, ПИК
09:44 15.08.2024
 

Доллар — поводырь рынка акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В среду Индексе Мосбиржи в моменте прибавлял 0,5%: был закрыт гэп 2 августа, обновлены максимумы месяца, на пике бенчмарк оказался у 2909 п. Но день закрыт в -0,8% у 2860 п.
Причина такой волатильности — встряска на валютном рынке: сначала доллар и юань взлетали на максимумы за два месяца, но закрылись резким падением. Доллар потерял 3%, юань -1,2% и 11,94.
Оценки и по рынку акций — тест 2900 п., и по инвалютам — завершение микроралли — оправдались. Пока действуют жесткий геополитический фактор и ДКП ЦБ, на рынке акций приходится следовать лишь за валютным курсом, но это временно.
Сильнее рынка — акции Интер РАО (+1,6%). Отчетность за I полугодие достаточно сильная. Курс на бирже краткосрочно может подняться к 4 руб. А долгосрочно бумаги оцениваются в 5,8 руб., или почти +50% от текущих.
Слабее индекса — акции застройщика ПИК (-3,8%). Бумаги отработали наш прежний локальный ориентир вверх выше 800 руб. и ушли в закономерную техническую коррекцию. Ничего удивительного. Курс упал на поддержку 780 руб., дальше сильно вниз может уже и не быть.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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