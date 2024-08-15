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"Авито" отметило рост рынка услуг в России

"Авито" отметило рост рынка услуг в России - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Авито" отметило рост рынка услуг в России

Общий спрос на различные услуги в России в первом полугодии текущего года вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, становятся популярнее... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T14:16+0300

2024-08-15T14:16+0300

2024-08-15T14:16+0300

экономика

россия

авито

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НОВОСИБИРСК, 15 авг – ПРАЙМ. Общий спрос на различные услуги в России в первом полугодии текущего года вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, становятся популярнее деловые услуги и услуги для бизнеса, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске руководитель по стратегии и росту "Авито Услуг" Владислав Ильтяков на основании данных компании. "Если мы посмотрим на динамику спроса и предложения, то она соответствует динамике рынка и тем позитивным трендам, которые мы видим. Рынок растет, но рынок онлайна растет быстрее. В данном случае у нас по результатам первого полугодия 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 спрос (общий спрос по всем категориям услуг – ред.) вырос на 17%, а предложение на 35%", - сказал он. По словам Ильтякова, в настоящее время набирают популярность не подверженные сезонности деловые услуги, услуги для бизнеса, а также услуги красоты и здоровья. "Рынок услуг растет в целом, набирает темпы. На текущий момент мы выделяем, что активно проходит диджитализация, то есть многие потребности пользователей начинают закрываться в онлайне. Онлайн становится основным каналом привлечения для исполнителей. При этом мы выделяем, что высокая доля офлайна, особенно сарафанного радио и рекомендаций, конечно, остается, но ряд категорий активно переходит в онлайн, и мы ожидаем, что некоторые категории в течение нескольких лет может ждать трансформация", - сообщил представитель "Авито Услуг". По данным компании, современный рынок услуг в РФ представляет собой 6,7 миллиона "провайдеров", которые за прошлый год выполнили 3,4 миллиарда заказов на общую сумму 16,2 триллиона рублей. При этом рынок очень разнороден по категориям, начиная от мастеров маникюра и репетиторов и заканчивая строительными работами и транспортными услугами. По словам Ильтякова, в сфере услуг в России заняты почти 18 миллионов человек. Из них абсолютное большинство составляет микробизнес (54%) и частные мастера (29%). Еще около 10% приходится на малый бизнес и 7% на средний и крупный бизнес. При этом непосредственно выполнением заказов занимаются 11,4 миллиона человек. А заказчиками услуг чаще всего становятся частные лица (89%). Лидирующие категории на рынке услуг разные. По количеству исполнителей лидируют категории "Красота и здоровье", "IT, дизайн, маркетинг" и "Обучение и репетиторы". По доле заказов это "Транспортные услуги", "Красота и здоровье", "Обучение и репетиторы". По выручке не первом месте категория "Строительные работы", затем идут "IT, дизайн, маркетинг" и "Транспортные услуги". На "Авито Услугах" в первую пятёрку категорий входят "Красота и здоровье", "Ремонт и отделка", "Ремонт и обслуживание техники", "Строительство" и "Грузоперевозки".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авито