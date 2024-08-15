https://1prime.ru/20240815/avto-850906422.html

В России начались продажи нового премиального седана от Geely

В России начались продажи нового премиального седана от Geely - 15.08.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи нового премиального седана от Geely

Китайский концерн Geely запустил в России продажи бизнес-седана Preface по цене от трех миллионов рублей, говорится в материале издания "Автоновости дня". | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T13:57+0300

2024-08-15T13:57+0300

2024-08-15T13:57+0300

россия

geely

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Китайский концерн Geely запустил в России продажи бизнес-седана Preface по цене от трех миллионов рублей, говорится в материале издания "Автоновости дня".Отмечается, что бизнес-седан предлагается с одним двигателем мощностью 200 лошадиных сил и двумя комплектациями - Luxury и Flagship - по цене от 2 999 990 до 3 217 990 рублей, соответственно.В издании заметили, что автомобиль имеет спортивный дизайн, который подчеркивает его статус и динамику. Он также обладает просторным интерьером с высоким уровнем комфорта, благодаря своим большим размерам и колесной базе.Preface имеет сбалансированные настройки шасси, обеспечивающие хорошие характеристики управляемости и скорости. Интерьер автомобиля соответствует последним тенденциям и обладает продуманной эргономикой. Он также характеризуется высокой практичностью с различными нишами и емкостями для хранения вещей.В издании также добавили, что автомобиль оснащен современными системами безопасности и различными опциями даже в базовой комплектации.

https://1prime.ru/20240815/renault-850900248.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, geely