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В России начались продажи нового премиального седана от Geely - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи нового премиального седана от Geely
В России начались продажи нового премиального седана от Geely - 15.08.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи нового премиального седана от Geely
Китайский концерн Geely запустил в России продажи бизнес-седана Preface по цене от трех миллионов рублей, говорится в материале издания "Автоновости дня". | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T13:57+0300
2024-08-15T13:57+0300
россия
geely
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Китайский концерн Geely запустил в России продажи бизнес-седана Preface по цене от трех миллионов рублей, говорится в материале издания "Автоновости дня".Отмечается, что бизнес-седан предлагается с одним двигателем мощностью 200 лошадиных сил и двумя комплектациями - Luxury и Flagship - по цене от 2 999 990 до 3 217 990 рублей, соответственно.В издании заметили, что автомобиль имеет спортивный дизайн, который подчеркивает его статус и динамику. Он также обладает просторным интерьером с высоким уровнем комфорта, благодаря своим большим размерам и колесной базе.Preface имеет сбалансированные настройки шасси, обеспечивающие хорошие характеристики управляемости и скорости. Интерьер автомобиля соответствует последним тенденциям и обладает продуманной эргономикой. Он также характеризуется высокой практичностью с различными нишами и емкостями для хранения вещей.В издании также добавили, что автомобиль оснащен современными системами безопасности и различными опциями даже в базовой комплектации.
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россия, geely
РОССИЯ, Geely
13:57 15.08.2024
 
В России начались продажи нового премиального седана от Geely

"Автоновости дня": в России начались продажи бизнес-седана Geely Preface

© Фото : Geely AutoАвтомобиль Geely Preface
Автомобиль Geely Preface - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : Geely Auto
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Китайский концерн Geely запустил в России продажи бизнес-седана Preface по цене от трех миллионов рублей, говорится в материале издания "Автоновости дня".
Отмечается, что бизнес-седан предлагается с одним двигателем мощностью 200 лошадиных сил и двумя комплектациями - Luxury и Flagship - по цене от 2 999 990 до 3 217 990 рублей, соответственно.
В издании заметили, что автомобиль имеет спортивный дизайн, который подчеркивает его статус и динамику. Он также обладает просторным интерьером с высоким уровнем комфорта, благодаря своим большим размерам и колесной базе.
Preface имеет сбалансированные настройки шасси, обеспечивающие хорошие характеристики управляемости и скорости. Интерьер автомобиля соответствует последним тенденциям и обладает продуманной эргономикой. Он также характеризуется высокой практичностью с различными нишами и емкостями для хранения вещей.
В издании также добавили, что автомобиль оснащен современными системами безопасности и различными опциями даже в базовой комплектации.
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