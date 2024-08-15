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В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
Ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального уровня, заявили в пресс-службе МЧС России. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T10:55+0300
2024-08-15T10:55+0300
2024-08-15T10:55+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального уровня, заявили в пресс-службе МЧС России."В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - следует из заявления главы ведомства Александра Куренкова.Глава министерства также поручил ФАС следить за недопустимостью необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что власти региона в кратчайшие сроки доведут до населения информацию о режиме чрезвычайной ситуации федерального уровня.Глава региона добавил, что жителям также объяснят влияние введения настоящего режима на муниципалитеты.
https://1prime.ru/20240814/glushkovo-850893930.html
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россия, белгородская область, чс
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, ЧС
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
МЧС: в Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального уровня, заявили в пресс-службе МЧС России.
"В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - следует из заявления главы ведомства Александра Куренкова.
Глава министерства также поручил ФАС следить за недопустимостью необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что власти региона в кратчайшие сроки доведут до населения информацию о режиме чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Глава региона добавил, что жителям также объяснят влияние введения настоящего режима на муниципалитеты.
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