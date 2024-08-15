https://1prime.ru/20240815/belgorod-850900871.html

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера

Ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального уровня, заявили в пресс-службе МЧС России. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T10:55+0300

2024-08-15T10:55+0300

2024-08-15T10:55+0300

происшествия

россия

белгородская область

чс

https://cdnn.1prime.ru/img/82947/91/829479130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_071c4f1eb73dab69e14d292ecb23ece3.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального уровня, заявили в пресс-службе МЧС России."В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - следует из заявления главы ведомства Александра Куренкова.Глава министерства также поручил ФАС следить за недопустимостью необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что власти региона в кратчайшие сроки доведут до населения информацию о режиме чрезвычайной ситуации федерального уровня.Глава региона добавил, что жителям также объяснят влияние введения настоящего режима на муниципалитеты.

https://1prime.ru/20240814/glushkovo-850893930.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгородская область, чс