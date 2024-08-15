Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера - 15.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240815/belgorod-850900871.html
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
Ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального уровня, заявили в пресс-службе МЧС России. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T10:55+0300
2024-08-15T10:55+0300
происшествия
россия
белгородская область
чс
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/91/829479130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_071c4f1eb73dab69e14d292ecb23ece3.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального уровня, заявили в пресс-службе МЧС России."В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - следует из заявления главы ведомства Александра Куренкова.Глава министерства также поручил ФАС следить за недопустимостью необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что власти региона в кратчайшие сроки доведут до населения информацию о режиме чрезвычайной ситуации федерального уровня.Глава региона добавил, что жителям также объяснят влияние введения настоящего режима на муниципалитеты.
https://1prime.ru/20240814/glushkovo-850893930.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/91/829479130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_506cb36ccc1ec65f5be32c190cd10ca1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белгородская область, чс
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, ЧС
10:55 15.08.2024
 
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера

МЧС: в Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанк!Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области
!Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ситуация в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального уровня, заявили в пресс-службе МЧС России.
"В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - следует из заявления главы ведомства Александра Куренкова.
Глава министерства также поручил ФАС следить за недопустимостью необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что власти региона в кратчайшие сроки доведут до населения информацию о режиме чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Глава региона добавил, что жителям также объяснят влияние введения настоящего режима на муниципалитеты.
Эвакуация мирных жителей - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Власти Курской области приняли решение об эвакуации поселка Глушково
Вчера, 22:19
 
ПроисшествияРОССИЯБелгородская областьЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала