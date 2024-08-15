https://1prime.ru/20240815/benzin-850888487.html
Бензина по 70 рублей за литр не будет, и вот почему
Бензина по 70 рублей за литр не будет, и вот почему - 15.08.2024, ПРАЙМ
Бензина по 70 рублей за литр не будет, и вот почему
В ближайшее время бензин в России дорожать не будет - вопреки появившимся недавно в СМИ прогнозам, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T02:02+0300
2024-08-15T02:02+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В ближайшее время бензин в России дорожать не будет - вопреки появившимся недавно в СМИ прогнозам, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Во вторник правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. “Эта вынужденная мера государственного регулирования призвана поддержать стабильность на топливном рынке в сложный период повышенного сезонного спроса на бензин, плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, перебоев в логистике на железной дороге и общего снижения объемов нефтедобычи при локальном повышении мировых цен на нефть”, - указал он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРанее мера действовала с 1 марта по 31 августа. Правда, с 20 мая по 30 июля 2024 ее действие приостанавливалось особым распоряжением кабинета министров в связи с насыщением внутреннего рынка бензином, а значит, и возможным последующим потенциальным снижением общих объемов нефтепереработки. Однако в конце июля цены на топливо начали расти и появились прогнозы, что оно будет стоить до 70 рублей за литр уже в сентябре."Решение о продлении запрета очень своевременно. Теперь все ранее высказанные экспертные опасения повышения цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр на АЗС страны в ближайшем будущем по меньшей мере не обоснованы", - убежден эксперт.Власти моментально отвечают не только на текущие ситуации, связанные с ценовыми перекосами по тем или иным товарным группам, но и предпринимают эффективные усилия для их обнаружения на ранних этапах, не допуская влияния негатива на реальную жизнь граждан, заключил Вавилов.
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эксклюзив, бензин, цены на бензин, производство бензина, экспорт бензина
Эксклюзив, Бензин, цены на бензин, производство бензина, экспорт бензина
Бензина по 70 рублей за литр не будет, и вот почему
Экономист Вавилов: запрет на экспорт бензина похоронит прогноз о 70 руб за литр
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В ближайшее время бензин в России дорожать не будет - вопреки появившимся недавно в СМИ прогнозам, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Во вторник правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. “Эта вынужденная мера государственного регулирования призвана поддержать стабильность на топливном рынке в сложный период повышенного сезонного спроса на бензин, плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, перебоев в логистике на железной дороге и общего снижения объемов нефтедобычи при локальном повышении мировых цен на нефть”, - указал он.
Ранее мера действовала с 1 марта по 31 августа. Правда, с 20 мая по 30 июля 2024 ее действие приостанавливалось особым распоряжением кабинета министров в связи с насыщением внутреннего рынка бензином, а значит, и возможным последующим потенциальным снижением общих объемов нефтепереработки. Однако в конце июля цены на топливо начали расти и появились прогнозы, что оно будет стоить до 70 рублей за литр уже в сентябре.
"Решение о продлении запрета очень своевременно. Теперь все ранее высказанные экспертные опасения повышения цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр на АЗС страны в ближайшем будущем по меньшей мере не обоснованы", - убежден эксперт.
Власти моментально отвечают не только на текущие ситуации, связанные с ценовыми перекосами по тем или иным товарным группам, но и предпринимают эффективные усилия для их обнаружения на ранних этапах, не допуская влияния негатива на реальную жизнь граждан, заключил Вавилов.
Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина