https://1prime.ru/20240815/benzin-850888487.html

Бензина по 70 рублей за литр не будет, и вот почему

Бензина по 70 рублей за литр не будет, и вот почему - 15.08.2024, ПРАЙМ

Бензина по 70 рублей за литр не будет, и вот почему

В ближайшее время бензин в России дорожать не будет - вопреки появившимся недавно в СМИ прогнозам, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T02:02+0300

2024-08-15T02:02+0300

2024-08-15T02:02+0300

эксклюзив

бензин

цены на бензин

производство бензина

экспорт бензина

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/16/842491684_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_60852c7b236f3d2a9f11ce022f990346.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В ближайшее время бензин в России дорожать не будет - вопреки появившимся недавно в СМИ прогнозам, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Во вторник правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. “Эта вынужденная мера государственного регулирования призвана поддержать стабильность на топливном рынке в сложный период повышенного сезонного спроса на бензин, плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, перебоев в логистике на железной дороге и общего снижения объемов нефтедобычи при локальном повышении мировых цен на нефть”, - указал он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРанее мера действовала с 1 марта по 31 августа. Правда, с 20 мая по 30 июля 2024 ее действие приостанавливалось особым распоряжением кабинета министров в связи с насыщением внутреннего рынка бензином, а значит, и возможным последующим потенциальным снижением общих объемов нефтепереработки. Однако в конце июля цены на топливо начали расти и появились прогнозы, что оно будет стоить до 70 рублей за литр уже в сентябре."Решение о продлении запрета очень своевременно. Теперь все ранее высказанные экспертные опасения повышения цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр на АЗС страны в ближайшем будущем по меньшей мере не обоснованы", - убежден эксперт.Власти моментально отвечают не только на текущие ситуации, связанные с ценовыми перекосами по тем или иным товарным группам, но и предпринимают эффективные усилия для их обнаружения на ранних этапах, не допуская влияния негатива на реальную жизнь граждан, заключил Вавилов.

https://1prime.ru/20240814/benzin-850875094.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бензин, цены на бензин, производство бензина, экспорт бензина