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В Китае зафиксировали снижение уровня безработицы
В Китае зафиксировали снижение уровня безработицы - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Китае зафиксировали снижение уровня безработицы
Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае за первые семь месяцев 2024 года составил 5,1%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем за аналогичный... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T07:39+0300
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2024-08-15T07:39+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае за первые семь месяцев 2024 года составил 5,1%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР. "В январе-июле уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,1%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в докладе ведомства. Отдельно в июле уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%, увеличившись на 0,2 процентного пункта по сравнению с показателем июня, но при этом снизившись на 0,1 процентного пункта в сравнении с июлем 2023 года. В статбюро отметили, что в среднем рабочее время сотрудников предприятий по всей стране в июне составило 48,7 часа в неделю. Власти Китая ожидают, что уровень безработицы к концу 2024 года в стране составит около 5,5%, при этом будут созданы около 12 миллионов новых рабочих мест.
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китай, безработица
Экономика, КИТАЙ, безработица
В Китае зафиксировали снижение уровня безработицы
Статбюро КНР: в январе-июле безработица в Китае составила 5,1%
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае за первые семь месяцев 2024 года составил 5,1%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.
"В январе-июле уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,1%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в докладе ведомства.
Отдельно в июле уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%, увеличившись на 0,2 процентного пункта по сравнению с показателем июня, но при этом снизившись на 0,1 процентного пункта в сравнении с июлем 2023 года.
В статбюро отметили, что в среднем рабочее время сотрудников предприятий по всей стране в июне составило 48,7 часа в неделю.
Финляндия заняла третье место в ЕС по уровню безработицы
Власти Китая ожидают, что уровень безработицы к концу 2024 года в стране составит около 5,5%, при этом будут созданы около 12 миллионов новых рабочих мест.