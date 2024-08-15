https://1prime.ru/20240815/boepripasy-850911809.html

В Пентагоне удивились запросам Киева поставить ряд боеприпасов

В Пентагоне удивились запросам Киева поставить ряд боеприпасов - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне удивились запросам Киева поставить ряд боеприпасов

Ряд артиллерийских боеприпасов, которые запрашивает Киев, больше не производятся в США и сократились до критически низкого уровня, говорится в докладе... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:37+0300

2024-08-15T16:37+0300

2024-08-15T16:55+0300

вооружения

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боеприпасы

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ряд артиллерийских боеприпасов, которые запрашивает Киев, больше не производятся в США и сократились до критически низкого уровня, говорится в докладе Пентагона."ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в том время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня", - сказано в документе генерального инспектора.В ведомстве отметили, что из-за этого невозможно удовлетворить потребности ВСУ на должном уровне в среднесрочной перспективе. В отчете подчеркивается, что прогнозируемые уровни поставок подобного типа боеприпасов достаточны для достижения только краткосрочных целей ВСУ.Ко всему прочему, украинская армия столкнулась с серьезной нехваткой вооружения, что делает невозможным осуществление масштабных наступлений, как минимум в течение предстоящих шести месяцев.Несмотря на поставки вооружений, в настоящее время Россия обладает более высокими темпами производства, выпуская по десять тысяч снарядов в день. Текущий уровень поставок артиллерийских боеприпасов не соответствует требованиям для восстановления и формирования сил ВСУ, заключили в Пентагоне.

https://1prime.ru/20240815/vsu-850905018.html

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всу, сша, боеприпасы