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История не учит. Немецкие войска снова появятся у границы с Белоруссией - 15.08.2024, ПРАЙМ
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История не учит. Немецкие войска снова появятся у границы с Белоруссией
История не учит. Немецкие войска снова появятся у границы с Белоруссией - 15.08.2024, ПРАЙМ
История не учит. Немецкие войска снова появятся у границы с Белоруссией
Министерстве обороны Литвы заявило о планах по строительству военный городок для бригады бундесвера на границе с Белоруссией, передает агентство EADaily. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T11:20+0300
2024-08-15T11:21+0300
политика
литва
бундесвер
белоруссия
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Министерстве обороны Литвы заявило о планах по строительству военный городок для бригады бундесвера на границе с Белоруссией, передает агентство EADaily.В оборонном ведомстве Литвы подчеркнули, что планируется создать "крупнейшую военную инфраструктуру в истории Литвы". Как предполагается, этот городок расположится на полигоне Руднинкай в Шальчининкском районе, который граничит с Белоруссией.В литовском Минобороны уточнили, что полигон станет основным для тренировок военнослужащих бундесвера, которые, согласно планам, будут переброшены в республику в количестве пяти тысяч человек в течение нескольких лет, а полное развертывание бригады запланировано завершить к 2027 году.
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литва
белоруссия
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литва, бундесвер, белоруссия
Политика, ЛИТВА, Бундесвер, БЕЛОРУССИЯ
11:20 15.08.2024 (обновлено: 11:21 15.08.2024)
 
История не учит. Немецкие войска снова появятся у границы с Белоруссией

Минобороны Литвы: у границы с Белоруссией будет размещена бригада бундесвера

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Министерстве обороны Литвы заявило о планах по строительству военный городок для бригады бундесвера на границе с Белоруссией, передает агентство EADaily.
В оборонном ведомстве Литвы подчеркнули, что планируется создать "крупнейшую военную инфраструктуру в истории Литвы". Как предполагается, этот городок расположится на полигоне Руднинкай в Шальчининкском районе, который граничит с Белоруссией.
Американский военный во время учений в Германии - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Ясное послание. Politico объяснило, зачем в Литву придет бундесвер
4 июня, 11:24
В литовском Минобороны уточнили, что полигон станет основным для тренировок военнослужащих бундесвера, которые, согласно планам, будут переброшены в республику в количестве пяти тысяч человек в течение нескольких лет, а полное развертывание бригады запланировано завершить к 2027 году.
 
ПолитикаЛИТВАБундесверБЕЛОРУССИЯ
 
 
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