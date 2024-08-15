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История не учит. Немецкие войска снова появятся у границы с Белоруссией
История не учит. Немецкие войска снова появятся у границы с Белоруссией - 15.08.2024, ПРАЙМ
История не учит. Немецкие войска снова появятся у границы с Белоруссией
Министерстве обороны Литвы заявило о планах по строительству военный городок для бригады бундесвера на границе с Белоруссией, передает агентство EADaily. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T11:20+0300
2024-08-15T11:20+0300
2024-08-15T11:21+0300
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Министерстве обороны Литвы заявило о планах по строительству военный городок для бригады бундесвера на границе с Белоруссией, передает агентство EADaily.В оборонном ведомстве Литвы подчеркнули, что планируется создать "крупнейшую военную инфраструктуру в истории Литвы". Как предполагается, этот городок расположится на полигоне Руднинкай в Шальчининкском районе, который граничит с Белоруссией.В литовском Минобороны уточнили, что полигон станет основным для тренировок военнослужащих бундесвера, которые, согласно планам, будут переброшены в республику в количестве пяти тысяч человек в течение нескольких лет, а полное развертывание бригады запланировано завершить к 2027 году.
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литва, бундесвер, белоруссия
Политика, ЛИТВА, Бундесвер, БЕЛОРУССИЯ
История не учит. Немецкие войска снова появятся у границы с Белоруссией
Минобороны Литвы: у границы с Белоруссией будет размещена бригада бундесвера
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ.
Министерстве обороны Литвы заявило о планах по строительству военный городок для бригады бундесвера на границе с Белоруссией, передает агентство EADaily
.
В оборонном ведомстве Литвы подчеркнули, что планируется создать "крупнейшую военную инфраструктуру в истории Литвы". Как предполагается, этот городок расположится на полигоне Руднинкай в Шальчининкском районе, который граничит с Белоруссией.
Ясное послание. Politico объяснило, зачем в Литву придет бундесвер
В литовском Минобороны уточнили, что полигон станет основным для тренировок военнослужащих бундесвера, которые, согласно планам, будут переброшены в республику в количестве пяти тысяч человек в течение нескольких лет, а полное развертывание бригады запланировано завершить к 2027 году.