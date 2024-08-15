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Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента
Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента - 15.08.2024, ПРАЙМ
Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента
Выручка группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123,811 миллиарда... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:49+0300
2024-08-15T16:49+0300
2024-08-15T17:01+0300
экономика
россия
черкизово
выручка
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Выручка группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123,811 миллиарда рублей, следует из ее отчетности.Чистая прибыль и прочий совокупный доход по итогам полугодия сократилась на 3,42% - до 16,079 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 18,5% по сравнению с прошлым годом, до 39,024 миллиарда рублей.
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россия, черкизово, выручка, отчетность по мсфо
Экономика, РОССИЯ, Черкизово, выручка, отчетность по МСФО
Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента
Выручка группы "Черкизово" за первое полугодие выросла до 123,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Выручка группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123,811 миллиарда рублей, следует из ее отчетности.
Чистая прибыль и прочий совокупный доход по итогам полугодия сократилась на 3,42% - до 16,079 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 18,5% по сравнению с прошлым годом, до 39,024 миллиарда рублей.
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал дивиденды по I полугодию