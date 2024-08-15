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Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента
Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента - 15.08.2024, ПРАЙМ
Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента
Выручка группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123,811 миллиарда... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:49+0300
2024-08-15T17:01+0300
экономика
россия
черкизово
выручка
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Выручка группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123,811 миллиарда рублей, следует из ее отчетности.Чистая прибыль и прочий совокупный доход по итогам полугодия сократилась на 3,42% - до 16,079 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 18,5% по сравнению с прошлым годом, до 39,024 миллиарда рублей.
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россия, черкизово, выручка, отчетность по мсфо
Экономика, РОССИЯ, Черкизово, выручка, отчетность по МСФО
16:49 15.08.2024 (обновлено: 17:01 15.08.2024)
 
Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента

Выручка группы "Черкизово" за первое полугодие выросла до 123,8 миллиарда рублей

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Выручка группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123,811 миллиарда рублей, следует из ее отчетности.
Чистая прибыль и прочий совокупный доход по итогам полугодия сократилась на 3,42% - до 16,079 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 18,5% по сравнению с прошлым годом, до 39,024 миллиарда рублей.
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ЭкономикаРОССИЯЧеркизововыручкаотчетность по МСФО
 
 
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