https://1prime.ru/20240815/cherkizovo-850912368.html

Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента

Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента - 15.08.2024, ПРАЙМ

Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента

Выручка группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123,811 миллиарда... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:49+0300

2024-08-15T16:49+0300

2024-08-15T17:01+0300

экономика

россия

черкизово

выручка

отчетность по мсфо

https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg

МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Выручка группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123,811 миллиарда рублей, следует из ее отчетности.Чистая прибыль и прочий совокупный доход по итогам полугодия сократилась на 3,42% - до 16,079 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 18,5% по сравнению с прошлым годом, до 39,024 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240814/dividendy-850881994.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, черкизово, выручка, отчетность по мсфо