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Глава МЧС раскрыл детали ЧС в Белгородской области - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Глава МЧС раскрыл детали ЧС в Белгородской области
Глава МЧС раскрыл детали ЧС в Белгородской области - 15.08.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС раскрыл детали ЧС в Белгородской области
Масштабы ЧС не позволяют местным органам Белгородской области ликвидировать последствия происходящего. В результате атак украинских военных повреждена... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T11:01+0300
2024-08-15T11:01+0300
происшествия
белгородская область
режим чс
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Масштабы ЧС не позволяют местным органам Белгородской области ликвидировать последствия происходящего. В результате атак украинских военных повреждена инфраструктура, разрушены жилые дома, есть погибшие и раненные, рассказал главы МЧС России Александр Куренков. Его слова приводит пресс-служба ведомства."В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся ЧС", - подчеркнул Куренков."Обстановка в регионе остается сложной и напряженной", - заключил глава ведомства.В четверг, 15 августа, состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главной темой обсуждения стала ухудшившаяся обстановка на приграничной территории.
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белгородская область, режим чс, мчс, всу
Происшествия, Белгородская область, режим ЧС, МЧС, ВСУ
11:01 15.08.2024
 
Глава МЧС раскрыл детали ЧС в Белгородской области

Куренков: обстановка сложная, Белгородская область не может сама справиться с ЧС

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Масштабы ЧС не позволяют местным органам Белгородской области ликвидировать последствия происходящего. В результате атак украинских военных повреждена инфраструктура, разрушены жилые дома, есть погибшие и раненные, рассказал главы МЧС России Александр Куренков. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
"В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся ЧС", - подчеркнул Куренков.
"Обстановка в регионе остается сложной и напряженной", - заключил глава ведомства.
В четверг, 15 августа, состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главной темой обсуждения стала ухудшившаяся обстановка на приграничной территории.
!Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
10:55
 
ПроисшествияБелгородская областьрежим ЧСМЧСВСУ
 
 
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