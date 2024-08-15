Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег - 15.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240815/dipfeyki-850905224.html
ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег
ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег - 15.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег
ЦБ РФ констатирует рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег у граждан и советует быть осторожным и всегда перепроверять полученную подобным... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T13:00+0300
2024-08-15T13:00+0300
мошенничество
россия
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbd5bf5978d254760d1053b3f607c257.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ констатирует рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег у граждан и советует быть осторожным и всегда перепроверять полученную подобным образом информацию, следует из сообщения регулятора. "В России злоумышленники для хищения денег стали чаще использовать новый инструмент обмана - дипфейк-технологии", - говорится в сообщении Центробанка. Как разъяснил ЦБ, с помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях, как указывает ЦБ, мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва. "Чтобы создать цифровую копию конкретного человека, злоумышленники используют фото и видео, а также запись голоса, полученные в основном в результате взлома его аккаунта в социальных сетях или мессенджерах", - рассказали в ЦБ. Регулятор рекомендует проявлять осторожность при получении от своего знакомого голосового или видеосообщения с просьбой о финансовой помощи, поскольку его аккаунт могли взломать злоумышленники. Иногда для рассылки таких сообщений мошенники создают поддельные страницы с именем и фото человека. "Не спешите переводить деньги! Обязательно сначала позвоните тому, от чьего имени поступило сообщение, и перепроверьте информацию", - подчеркивает ЦБ. "Распознать дипфейк можно по неестественной монотонной речи собеседника, дефектам звука и видео, несвойственной мимике. Если возможности позвонить и убедиться, что человеку действительно нужна помощь, нет, задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый", - указывается в сообщении регулятора.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_508345064ff893fd25f5322feb2bc334.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
13:00 15.08.2024
 
ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег

ЦБ видит рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ констатирует рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег у граждан и советует быть осторожным и всегда перепроверять полученную подобным образом информацию, следует из сообщения регулятора.
"В России злоумышленники для хищения денег стали чаще использовать новый инструмент обмана - дипфейк-технологии", - говорится в сообщении Центробанка.
Как разъяснил ЦБ, с помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях, как указывает ЦБ, мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва.
"Чтобы создать цифровую копию конкретного человека, злоумышленники используют фото и видео, а также запись голоса, полученные в основном в результате взлома его аккаунта в социальных сетях или мессенджерах", - рассказали в ЦБ.
Регулятор рекомендует проявлять осторожность при получении от своего знакомого голосового или видеосообщения с просьбой о финансовой помощи, поскольку его аккаунт могли взломать злоумышленники. Иногда для рассылки таких сообщений мошенники создают поддельные страницы с именем и фото человека.
"Не спешите переводить деньги! Обязательно сначала позвоните тому, от чьего имени поступило сообщение, и перепроверьте информацию", - подчеркивает ЦБ.
"Распознать дипфейк можно по неестественной монотонной речи собеседника, дефектам звука и видео, несвойственной мимике. Если возможности позвонить и убедиться, что человеку действительно нужна помощь, нет, задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый", - указывается в сообщении регулятора.
 
МошенничествоРОССИЯМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала