https://1prime.ru/20240815/dipfeyki-850905224.html
ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег
ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег - 15.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег
ЦБ РФ констатирует рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег у граждан и советует быть осторожным и всегда перепроверять полученную подобным... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T13:00+0300
2024-08-15T13:00+0300
2024-08-15T13:00+0300
мошенничество
россия
мошенники
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ констатирует рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег у граждан и советует быть осторожным и всегда перепроверять полученную подобным образом информацию, следует из сообщения регулятора. "В России злоумышленники для хищения денег стали чаще использовать новый инструмент обмана - дипфейк-технологии", - говорится в сообщении Центробанка. Как разъяснил ЦБ, с помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях, как указывает ЦБ, мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва. "Чтобы создать цифровую копию конкретного человека, злоумышленники используют фото и видео, а также запись голоса, полученные в основном в результате взлома его аккаунта в социальных сетях или мессенджерах", - рассказали в ЦБ. Регулятор рекомендует проявлять осторожность при получении от своего знакомого голосового или видеосообщения с просьбой о финансовой помощи, поскольку его аккаунт могли взломать злоумышленники. Иногда для рассылки таких сообщений мошенники создают поддельные страницы с именем и фото человека. "Не спешите переводить деньги! Обязательно сначала позвоните тому, от чьего имени поступило сообщение, и перепроверьте информацию", - подчеркивает ЦБ. "Распознать дипфейк можно по неестественной монотонной речи собеседника, дефектам звука и видео, несвойственной мимике. Если возможности позвонить и убедиться, что человеку действительно нужна помощь, нет, задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый", - указывается в сообщении регулятора.
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россия, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег
ЦБ видит рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ констатирует рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег у граждан и советует быть осторожным и всегда перепроверять полученную подобным образом информацию, следует из сообщения регулятора.
"В России злоумышленники для хищения денег стали чаще использовать новый инструмент обмана - дипфейк-технологии", - говорится в сообщении Центробанка.
Как разъяснил ЦБ, с помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях, как указывает ЦБ, мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва.
"Чтобы создать цифровую копию конкретного человека, злоумышленники используют фото и видео, а также запись голоса, полученные в основном в результате взлома его аккаунта в социальных сетях или мессенджерах", - рассказали в ЦБ.
Регулятор рекомендует проявлять осторожность при получении от своего знакомого голосового или видеосообщения с просьбой о финансовой помощи, поскольку его аккаунт могли взломать злоумышленники. Иногда для рассылки таких сообщений мошенники создают поддельные страницы с именем и фото человека.
"Не спешите переводить деньги! Обязательно сначала позвоните тому, от чьего имени поступило сообщение, и перепроверьте информацию", - подчеркивает ЦБ.
"Распознать дипфейк можно по неестественной монотонной речи собеседника, дефектам звука и видео, несвойственной мимике. Если возможности позвонить и убедиться, что человеку действительно нужна помощь, нет, задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый", - указывается в сообщении регулятора.