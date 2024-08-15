https://1prime.ru/20240815/dipfeyki-850905224.html

ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег

ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег - 15.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост использования дипфейков для хищения денег

ЦБ РФ констатирует рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег у граждан и советует быть осторожным и всегда перепроверять полученную подобным... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T13:00+0300

2024-08-15T13:00+0300

2024-08-15T13:00+0300

мошенничество

россия

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbd5bf5978d254760d1053b3f607c257.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ констатирует рост использования мошенниками дипфейков для хищения денег у граждан и советует быть осторожным и всегда перепроверять полученную подобным образом информацию, следует из сообщения регулятора. "В России злоумышленники для хищения денег стали чаще использовать новый инструмент обмана - дипфейк-технологии", - говорится в сообщении Центробанка. Как разъяснил ЦБ, с помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях, как указывает ЦБ, мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва. "Чтобы создать цифровую копию конкретного человека, злоумышленники используют фото и видео, а также запись голоса, полученные в основном в результате взлома его аккаунта в социальных сетях или мессенджерах", - рассказали в ЦБ. Регулятор рекомендует проявлять осторожность при получении от своего знакомого голосового или видеосообщения с просьбой о финансовой помощи, поскольку его аккаунт могли взломать злоумышленники. Иногда для рассылки таких сообщений мошенники создают поддельные страницы с именем и фото человека. "Не спешите переводить деньги! Обязательно сначала позвоните тому, от чьего имени поступило сообщение, и перепроверьте информацию", - подчеркивает ЦБ. "Распознать дипфейк можно по неестественной монотонной речи собеседника, дефектам звука и видео, несвойственной мимике. Если возможности позвонить и убедиться, что человеку действительно нужна помощь, нет, задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый", - указывается в сообщении регулятора.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники