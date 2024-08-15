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ЦБ оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ - 15.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240815/dokhodnost-850901423.html
ЦБ оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ
ЦБ оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ - 15.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) страны за прошлое полугодие составила 6,5% годовых, говорится в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T11:07+0300
2024-08-15T11:11+0300
экономика
россия
нпф
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) страны за прошлое полугодие составила 6,5% годовых, говорится в сообщении Банка России. Кроме того, средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за первые шесть месяцев текущего года составила 5,3% годовых. Медианная доходность фондов за полугодие составила 7,2% по пенсионным накоплениям и 7,4% по пенсионным резервам в годовом выражении, добавили в ЦБ. "У всех НПФ доходность за шесть месяцев 2024 года как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям оказалась положительной. Девять из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 16 из 34 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгоcрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше величины инфляции", - говорится в сообщении. Во втором квартале НПФ показали доходность ниже (0,8% как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам), чем в первом квартале (2,3% по пенсионным накоплениям и 1,8% по пенсионным резервам), в связи с отрицательной переоценкой облигаций и акций. Доход НПФ, как и в предшествовавшем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам, заключил регулятор.
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россия, нпф
Экономика, РОССИЯ, НПФ
11:07 15.08.2024 (обновлено: 11:11 15.08.2024)
 
ЦБ оценил средневзвешенную доходность пенсионных накоплений НПФ

ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 6,5%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) страны за прошлое полугодие составила 6,5% годовых, говорится в сообщении Банка России.
Кроме того, средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за первые шесть месяцев текущего года составила 5,3% годовых.
Медианная доходность фондов за полугодие составила 7,2% по пенсионным накоплениям и 7,4% по пенсионным резервам в годовом выражении, добавили в ЦБ.
"У всех НПФ доходность за шесть месяцев 2024 года как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям оказалась положительной. Девять из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 16 из 34 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и/или формированию долгоcрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше величины инфляции", - говорится в сообщении.
Во втором квартале НПФ показали доходность ниже (0,8% как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам), чем в первом квартале (2,3% по пенсионным накоплениям и 1,8% по пенсионным резервам), в связи с отрицательной переоценкой облигаций и акций. Доход НПФ, как и в предшествовавшем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам, заключил регулятор.
 
ЭкономикаРОССИЯНПФ
 
 
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