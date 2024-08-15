https://1prime.ru/20240815/ek-850908284.html

В ЕК считают расследование терактов на "Северных потоках" делом стран ЕС

В ЕК считают расследование терактов на "Северных потоках" делом стран ЕС - 15.08.2024, ПРАЙМ

В ЕК считают расследование терактов на "Северных потоках" делом стран ЕС

Расследование совершенных на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" терактов является вопросом стран-членов ЕС, заявил источник в Еврокомиссии в... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T15:15+0300

2024-08-15T15:15+0300

2024-08-15T15:15+0300

происшествия

северный поток-2

ес

ек

подрыв "северных потоков"

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БРЮССЕЛЬ, 15 авг - ПРАЙМ. Расследование совершенных на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" терактов является вопросом стран-членов ЕС, заявил источник в Еврокомиссии в ответ на вопрос агентства РИА Новости о том, информировала ли ФРГ европейские институты о выдаче ордера на арест подозреваемого в совершении этих терактов гражданина Украины, а также о том, намерен ли Брюссель призвать Киев к сотрудничеству в проведении расследования. "Это относится к компетенции государств-членов. Еврокомиссия не должна это комментировать", — сказал он.Ранее СМИ в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фото, которое позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара Светлана и Евгений Успенские. В сентябре 2023 года ЕК внесла предложение по проекту Плана действий на случай серьезных инцидентов на объектах критической инфраструктуры, представляющего собой "дорожную карту с конкретными мерами, которые можно применять, когда государства-члены сталкиваются со значительными инцидентами в критической инфраструктуре".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240814/sevpotok-850892397.html

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северный поток-2, ес, ек, подрыв "северных потоков"