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В ЕК считают расследование терактов на "Северных потоках" делом стран ЕС - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В ЕК считают расследование терактов на "Северных потоках" делом стран ЕС
В ЕК считают расследование терактов на "Северных потоках" делом стран ЕС - 15.08.2024, ПРАЙМ
В ЕК считают расследование терактов на "Северных потоках" делом стран ЕС
Расследование совершенных на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" терактов является вопросом стран-членов ЕС, заявил источник в Еврокомиссии в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T15:15+0300
2024-08-15T15:15+0300
происшествия
северный поток-2
ес
ек
подрыв "северных потоков"
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг - ПРАЙМ. Расследование совершенных на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" терактов является вопросом стран-членов ЕС, заявил источник в Еврокомиссии в ответ на вопрос агентства РИА Новости о том, информировала ли ФРГ европейские институты о выдаче ордера на арест подозреваемого в совершении этих терактов гражданина Украины, а также о том, намерен ли Брюссель призвать Киев к сотрудничеству в проведении расследования. "Это относится к компетенции государств-членов. Еврокомиссия не должна это комментировать", — сказал он.Ранее СМИ в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фото, которое позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара Светлана и Евгений Успенские. В сентябре 2023 года ЕК внесла предложение по проекту Плана действий на случай серьезных инцидентов на объектах критической инфраструктуры, представляющего собой "дорожную карту с конкретными мерами, которые можно применять, когда государства-члены сталкиваются со значительными инцидентами в критической инфраструктуре".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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северный поток-2, ес, ек, подрыв "северных потоков"
Происшествия, Северный поток-2, ЕС, ЕК, подрыв "Северных потоков"
15:15 15.08.2024
 
В ЕК считают расследование терактов на "Северных потоках" делом стран ЕС

РИА Новости: ЕК считает расследование терактов на "Севпотоках" делом стран ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг - ПРАЙМ. Расследование совершенных на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" терактов является вопросом стран-членов ЕС, заявил источник в Еврокомиссии в ответ на вопрос агентства РИА Новости о том, информировала ли ФРГ европейские институты о выдаче ордера на арест подозреваемого в совершении этих терактов гражданина Украины, а также о том, намерен ли Брюссель призвать Киев к сотрудничеству в проведении расследования.
"Это относится к компетенции государств-членов. Еврокомиссия не должна это комментировать", — сказал он.
Ранее СМИ в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фото, которое позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.
В сентябре 2023 года ЕК внесла предложение по проекту Плана действий на случай серьезных инцидентов на объектах критической инфраструктуры, представляющего собой "дорожную карту с конкретными мерами, которые можно применять, когда государства-члены сталкиваются со значительными инцидентами в критической инфраструктуре".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток
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Вчера, 20:23
 
ПроисшествияСеверный поток-2ЕСЕКподрыв "Северных потоков"
 
 
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