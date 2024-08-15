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Эксперты рассказали, чем США придется пожертвовать на Украине - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, чем США придется пожертвовать на Украине
Эксперты рассказали, чем США придется пожертвовать на Украине - 15.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, чем США придется пожертвовать на Украине
Россия не допустит поражения на Украине, поэтому Вашингтон должен пойти на компромиссы ради установления мира, заявили эксперты центра стратегических... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T12:06+0300
2024-08-15T12:07+0300
всу
украина
россия
сша
мирные переговоры
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Россия не допустит поражения на Украине, поэтому Вашингтон должен пойти на компромиссы ради установления мира, заявили эксперты центра стратегических исследований Школы права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса в США Майкл Коэн, Кристофер Пребл и Моника Тофт в статье издания Foreign Affairs."Москва почти наверняка не потерпит поражение на Украине.... но, вероятно, готова пойти на компромиссы в своих амбициях, которые сделают мир более стабильным... Вашингтон должен подумать о цене мира, ставя своей целью прекращение боевых действий сразу, как только начинается конфликт... Страны, которые ценят полную военную победу выше неудовлетворительных, но необходимых политических компромиссов, обречены не знать ничего, кроме новых войн", - рассказали эксперты.Они уверены, что в случае, если США все же откажутся от компромисса, конфликт приведет страны к "кровавому тупику". Эксперты считают, что американская политика отличается "укоренившейся патологией": Вашингтон предпочитает "играть с нулевой суммой" либо теряя все, либо достигая всех поставленных целей без исключения.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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всу, украина, россия, сша, мирные переговоры
ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, США, мирные переговоры
12:06 15.08.2024 (обновлено: 12:07 15.08.2024)
 
Эксперты рассказали, чем США придется пожертвовать на Украине

"Foreign Affairs": РФ не потерпит поражение на Украине, США должны пойти на компромисс

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Россия не допустит поражения на Украине, поэтому Вашингтон должен пойти на компромиссы ради установления мира, заявили эксперты центра стратегических исследований Школы права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса в США Майкл Коэн, Кристофер Пребл и Моника Тофт в статье издания Foreign Affairs.
"Москва почти наверняка не потерпит поражение на Украине.... но, вероятно, готова пойти на компромиссы в своих амбициях, которые сделают мир более стабильным... Вашингтон должен подумать о цене мира, ставя своей целью прекращение боевых действий сразу, как только начинается конфликт... Страны, которые ценят полную военную победу выше неудовлетворительных, но необходимых политических компромиссов, обречены не знать ничего, кроме новых войн", - рассказали эксперты.
Они уверены, что в случае, если США все же откажутся от компромисса, конфликт приведет страны к "кровавому тупику". Эксперты считают, что американская политика отличается "укоренившейся патологией": Вашингтон предпочитает "играть с нулевой суммой" либо теряя все, либо достигая всех поставленных целей без исключения.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
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Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
 
ВСУУКРАИНАРОССИЯСШАмирные переговоры
 
 
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